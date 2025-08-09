سياسة
1 دقيقة قراءة
الشرطة الأمريكية تقتل مشتبهاً به في حادثة إطلاق النار بجامعة إيموري بأتلانتا
أعلنت الشرطة الأمريكية الجمعة، مقتل مشتبه به في حادثة إطلاق نار داخل حرم جامعة إيموري بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا.
الشرطة الأمريكية تقتل مشتبهاً به في حادثة إطلاق النار بجامعة إيموري بأتلانتا
الشرطة الأمريكية: مقتل مشتبه به في إطلاق النار بجامعة إيموري بأتلانتا / AP
9 أغسطس 2025

وقالت الشرطة في بيان، إن مشتبهاً به قُتل وأُصيب شرطي بعد الإبلاغ عن إطلاق نار نشط في حرم جامعة إيموري بمدينة أتلانتا.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمريكية أن الشرطة تتعامل مع بلاغ عن إطلاق نار نشط في حرم جامعة إيموري بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، بالقرب من مدخل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال موظفون في مراكز السيطرة على الأمراض إن رصاصات ضربت نوافذ عديد من المباني في الحرم الجامعي للوكالة الاتحادية.

اختيارات المحرر

وحذرت الجامعة الطلاب وغيرهم في الحرم الجامعي، وطالبتهم بالاحتماء في أماكن آمنة، وكتبت في تحذير على موقعها الإلكتروني: "اهرب، اختبئ، قاتل".

واستمرت سيارات الشرطة في الوصول من وكالات مدينة أتلانتا مع استمرار إطلاق صافرات الإنذار.

وقال المدعي العام في ولاية جورجيا، كريس كار: "نشعر بصدمة بسبب الأخبار القادمة من جامعة إيموري، ونصلّي من أجل سلامة مجتمع الحرم الجامعي بأكمله".

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us