وقالت الشرطة في بيان، إن مشتبهاً به قُتل وأُصيب شرطي بعد الإبلاغ عن إطلاق نار نشط في حرم جامعة إيموري بمدينة أتلانتا.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمريكية أن الشرطة تتعامل مع بلاغ عن إطلاق نار نشط في حرم جامعة إيموري بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، بالقرب من مدخل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال موظفون في مراكز السيطرة على الأمراض إن رصاصات ضربت نوافذ عديد من المباني في الحرم الجامعي للوكالة الاتحادية.