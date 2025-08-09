وقالت الشرطة في بيان، إن مشتبهاً به قُتل وأُصيب شرطي بعد الإبلاغ عن إطلاق نار نشط في حرم جامعة إيموري بمدينة أتلانتا.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمريكية أن الشرطة تتعامل مع بلاغ عن إطلاق نار نشط في حرم جامعة إيموري بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، بالقرب من مدخل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وقال موظفون في مراكز السيطرة على الأمراض إن رصاصات ضربت نوافذ عديد من المباني في الحرم الجامعي للوكالة الاتحادية.
وحذرت الجامعة الطلاب وغيرهم في الحرم الجامعي، وطالبتهم بالاحتماء في أماكن آمنة، وكتبت في تحذير على موقعها الإلكتروني: "اهرب، اختبئ، قاتل".
واستمرت سيارات الشرطة في الوصول من وكالات مدينة أتلانتا مع استمرار إطلاق صافرات الإنذار.
وقال المدعي العام في ولاية جورجيا، كريس كار: "نشعر بصدمة بسبب الأخبار القادمة من جامعة إيموري، ونصلّي من أجل سلامة مجتمع الحرم الجامعي بأكمله".