وأوضح لي سونج جون، المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن التدريبات التي تستمر 11 يوماً ستُجرى على نطاق مشابه لمناورات 2024، مع إعادة جدولة 20 من أصل 40 تدريباً ميدانياً إلى سبتمبر/أيلول القادم.
وأضاف لي في إفادة إعلامية أن الحليفين اتفقا على تأجيل بعض المناورات بسبب عوامل تشمل ضمان ظروف التدريب في ظل الحرارة الشديدة والحفاظ على توازن الدفاع المشترك طوال العام.
وأشار إلى أن المناورات ستختبر استجابة متطورة للتهديدات النووية المتزايدة من كوريا الشمالية، مع استخدام أحدث التقنيات الحربية، مستشهداً بالصراعات الجارية في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وأكد أن التدريبات ستتضمن سيناريو إطلاق صاروخ كوري شمالي، لكنها لن تشمل تجربة نووية محتملة من بيونغ يانغ، نافياً وجود دوافع سياسية وراء تأجيل بعض التدريبات، ومبرراً القرار أيضاً بسوء الأحوال الجوية.