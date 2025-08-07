وأوضح لي سونج جون، المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن التدريبات التي تستمر 11 يوماً ستُجرى على نطاق مشابه لمناورات 2024، مع إعادة جدولة 20 من أصل 40 تدريباً ميدانياً إلى سبتمبر/أيلول القادم.

وأضاف لي في إفادة إعلامية أن الحليفين اتفقا على تأجيل بعض المناورات بسبب عوامل تشمل ضمان ظروف التدريب في ظل الحرارة الشديدة والحفاظ على توازن الدفاع المشترك طوال العام.