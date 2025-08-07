الولايات المتحدة
1 دقيقة قراءة
تستمر 11 يوماً.. كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن مناورات عسكرية مشتركة في 18 أغسطس
أعلن مسؤولون أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستنفذان مناورات عسكرية مشتركة كبرى، تبدأ في 18 أغسطس/آب الجاري، مع تأجيل أجزاء من التدريبات السنوية المثيرة للتوتر مع كوريا الشمالية إلى وقت لاحق من العام.
تستمر 11 يوماً.. كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن مناورات عسكرية مشتركة في 18 أغسطس
صورة أرشيفية لمناورة عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية / Reuters
منذ 10 ساعات

وأوضح لي سونج جون، المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن التدريبات التي تستمر 11 يوماً ستُجرى على نطاق مشابه لمناورات 2024، مع إعادة جدولة 20 من أصل 40 تدريباً ميدانياً إلى سبتمبر/أيلول القادم.

وأضاف لي في إفادة إعلامية أن الحليفين اتفقا على تأجيل بعض المناورات بسبب عوامل تشمل ضمان ظروف التدريب في ظل الحرارة الشديدة والحفاظ على توازن الدفاع المشترك طوال العام.

موصى به

وأشار إلى أن المناورات ستختبر استجابة متطورة للتهديدات النووية المتزايدة من كوريا الشمالية، مع استخدام أحدث التقنيات الحربية، مستشهداً بالصراعات الجارية في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وأكد أن التدريبات ستتضمن سيناريو إطلاق صاروخ كوري شمالي، لكنها لن تشمل تجربة نووية محتملة من بيونغ يانغ، نافياً وجود دوافع سياسية وراء تأجيل بعض التدريبات، ومبرراً القرار أيضاً بسوء الأحوال الجوية.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us