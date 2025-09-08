Një anketim i kryer në ShBA zbuloi se 56 për qind e pjesëmarrësve në anketë janë të pakënaqur me performancën presidenciale të Donald Trump.
Në anketimin e kryer nga CBS News dhe kompania kërkimore YouGov, pjesëmarrësit u pyetën rreth mendimeve të tyre mbi performancën e Trumpit, politikat ekonomike dhe të emigracionit, tarifat, sigurinë kombëtare dhe çështjet ndërkombëtare.
Sipas kësaj, 67 për qind e të anketuarve besojnë se Trump e ka zgjeruar autoritetin e tij, ndërsa 56 për qind e shohin performancën e tij si president si negative.
Ndërkohë, 54 për qind kundërshtojnë qasjen e Trumpit ndaj emigracionit. Vetëm 27 për qind besojnë se përpjekjet e Trump në luftën Rusi-Ukrainë do të "sigurojnë paqen", ndërsa 43 për qind parashikojnë se konflikti do të vazhdojë.
Gjithashtu 58 për qind nuk e miratojnë vendosjen e Gardës Kombëtare nga Trump në qytete.
- Kryesojnë shqetësimet për ekonominë dhe inflacionin
Nga pjesëmarrësit, 64 për qind e të anketuarve thanë se nuk i miratojnë politikat e Trumpit për të luftuar inflacionin. Kurse 50 për qind e të anketuarve janë shprehur se situata e tyre personale financiare është "përkeqësuar" gjatë administratës Trump.
Lidhur me tarifat e administratës Trump, 71 për qind e të anketuarve besojnë se ato do të rrisin çmimet në afat të shkurtër.