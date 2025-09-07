BOTA
Papa Leoni XIV bën thirrje për paqe në Lindjen e Mesme, Ukrainë dhe në mbarë botën
“Zoti nuk dëshiron luftë. Zoti dëshiron paqe. Dhe Zoti mbështet ata që angazhohen për të thyer spiralen e urrejtjes dhe për të ecur në rrugën e dialogut”, tha papa, raportoi “Vatican News”.
7 Shtator 2025

Papa Leoni XIV bëri thirrje për paqe në “Tokën e Shenjtë” në Lindjen e Mesme, Ukrainë dhe rajone të tjera të prekura nga konflikti gjatë lutjeve të së dielës në Sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan. 

“Zoti nuk dëshiron luftë. Zoti dëshiron paqe. Dhe Zoti mbështet ata që angazhohen për të thyer spiralen e urrejtjes dhe për të ecur në rrugën e dialogut”, tha papa, raportoi “Vatican News”.

Pas meshës, Leoni i inkurajoi të gjithë të “vazhdojnë lutjet e tyre për popullin e Tokës së Shenjtë, Ukrainën dhe çdo pjesë të botës të pllakosur nga lufta”.

Papa iu drejtua gjithashtu udhëheqësve botërorë, duke theksuar se “fitoret që duket se arrihen përmes armëve, duke shkaktuar vdekje dhe shkatërrim, në fakt janë disfata dhe ato kurrë nuk sjellin paqe ose siguri”.

Gjenocidi në Gaza hyri në ditën e 700-të të premten, me Izraelin që ka vrarë mbi 64.300 palestinezë. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhra arresti për Netanyahun dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.



BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
