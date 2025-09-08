BOTA
Belgjikë, dhjetëra mijëra njerëz marshojnë në mbështetje të Palestinës
Demonstruesit u mblodhën përpara Stacionit të Trenit Verior në Bruksel, zemra e Bashkimit Evropian (BE), dhe marshuan drejt Sheshit Jean Rey pranë institucioneve të BE-së.
8 Shtator 2025

Dhjetëra mijëra njerëz mbajtën një demonstratë në kryeqytetin e Belgjikës, Bruksel, duke kërkuar që qeveritë evropiane të vendosin një "vijë të kuqe" dhe të zbatojnë sanksione kundër Izraelit.

Në demonstratën e dytë, me temë "Kartoni i Kuq për Izraelin dhe Bashkëpunëtorët e Tij", të organizuar nga një grup që përfshinte OJQ-të "Vrede vzw" dhe "Koalicioni Kombëtar për Gazën" morën pjesë dhjetëra mijëra persona.

Demonstruesit u mblodhën përpara Stacionit të Trenit Verior në Bruksel, zemra e Bashkimit Evropian (BE), dhe marshuan drejt Sheshit Jean Rey pranë institucioneve të BE-së.

Duke ecur nëpër rrugët e Brukselit me flamuj palestinezë dhe pankarta me mbishkrime si "Ju donit të shkatërronit Palestinën, por ne të gjithë u bëmë palestinezë", "Liri Palestinës nga lumi drejt detit" dhe "Ndaloni gjenocidin", demonstruesit kërkuan që qeveritë evropiane të vendosin një "vijë të kuqe" dhe të zbatojnë sanksione kundër Izraelit.

Organizatorët u bënë thirrje pjesëmarrësve të mbanin simbolikisht kartonë të kuq kundër politikanëve dhe kompanive të akuzuara se kanë lejuar "krimet e luftës" të Izraelit.

Sipas raportimeve të medias belge, policia tha se në demonstratë morën pjesë afërsisht 70 mijë njerëz, ndërsa organizatorët deklaruan se morën pjesë midis 110 mijë dhe 130 mijë njerëz.

Demonstrata e parë u mbajt gjithashtu në Bruksel më 15 qershor.

Motoçiklistët formuan gjithashtu një kolonë për Palestinën

Qindra motoçiklistë u mblodhën dhe formuan një kolonë në Atomium, monumentin ikonik të Brukselit, për të demonstruar në mbështetje të Palestinës.

Motoçiklistë nga Belgjika, Holanda, Gjermania dhe Franca morën pjesë në demonstratë, duke mbajtur flamuj palestinezë dhe duke i rënë borive përgjatë rrugëve kryesore të qytetit deri në Stacionin e Trenit Verior.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
