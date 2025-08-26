Arabia Saudite dënoi të martën inkursionet e vazhdueshme të Izraelit në territorin sirian, duke i quajtur ato shkelje flagrante të sovranitetit dhe të së drejtës ndërkombëtare.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e Arabisë Saudite tha se “shpreh dënimin dhe indinjatën e saj të fuqishme ndaj shkeljeve të vazhdueshme izraelite, inkursionit në territorin sirian dhe ndërhyrjes në punët e brendshme të tij.”
Ministria theksoi se sulmet izraelite në tokën siriane përbëjnë “shkelje të qartë të sovranitetit të Republikës Arabe Siriane mike, të së drejtës ndërkombëtare dhe të marrëveshjes së shkëputjes të përfunduar mes Sirisë dhe Izraelit në vitin 1974.”
Arabia Saudite përsëriti mbështetjen e saj të palëkundur për sovranitetin e Sirisë dhe refuzimin kategorik të “çdo thirrjeje separatiste për ndarjen e Sirisë,” duke bërë thirrje që të gjitha palët të angazhohen në dialog dhe të bashkohen për të përfunduar rindërtimin e shtetit të ri sirian.
Ministria iu bëri thirrje gjithashtu komunitetit ndërkombëtar që ta “mbështesë Sirinë në arritjen e sigurisë dhe stabilitetit” dhe të “qëndrojë seriozisht dhe me vendosmëri përballë shkeljeve të vazhdueshme izraelite në vend.”
Forcat izraelite ndërmorën një operacion në zonën rurale të Kunejtrës, që ndodhet brenda zonës së shkëputjes në Lartësitë e pushtuara të Golanit në jug të Sirisë, herët të martën, ku vranë një banor dhe arrestuan një tjetër.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Asadit në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e tij në Lartësitë siriane të Golanit duke marrë nën kontroll zonën e demilitarizuar të ndërmjetme, një lëvizje që përbën shkelje të Marrëveshjes së Shkëputjes së vitit 1974 me Sirinë.