Presidenti sirian Ahmed al Sharaa ka përjashtuar mundësinë që vendi i tij t’u bashkohet Marrëveshjeve të Abrahamit, duke theksuar se konflikti i Sirisë me Izraelin është rrënjësisht i ndryshëm nga ai i shteteve të tjera arabe.
Në deklaratat e publikuara nga revista saudite Al-Majalla, al Sharaa tha se qasja e Sirisë bazohet në politikën e “zero problemeve” me fqinjët, por nënvizoi se normalizimi me Izraelin nuk është në tavolinë.
“Marrëveshjet u nënshkruan me shtete që nuk kishin territore të pushtuara apo konflikte të drejtpërdrejta me Izraelin. Situata e Sirisë është ndryshe; ne kemi Lartësitë e Golanit nën pushtim,” tha ai.
Marrëveshjet e Abrahamit janë marrëveshje të ndërmjetësuara nga ShBA-ja gjatë mandatit të parë të presidentit Donald Trump, në vitin 2020, për normalizimin e marrëdhënieve mes Izraelit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, Bahreinit, Sudanit dhe Marokut.
Lideri sirian theksoi se prioriteti i Damaskut është ringjallja e Marrëveshjes së Shkëputjes të ndërmjetësuar nga OKB në vitin 1974 ose një marrëveshje e ngjashme për ta stabilizuar jugun e Sirisë nën mbikëqyrje ndërkombëtare.
Kërkimi i stabilitetit
Al Sharaa gjithashtu përmendi pjesëmarrjen e tij të ardhshme në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork në shtator, vizita e parë nga një president sirian që prej vitit 1967, duke e cilësuar këtë si një shenjë të riintegrimit gradual të Sirisë në diplomacinë ndërkombëtare.
“Kjo pjesëmarrje është vetë një mesazh se Siria nuk është më në izolim,” tha ai, duke përmendur hapjen e marrëdhënieve vitet e fundit me ShBA-në, Türkiyen, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin dhe shtete të Evropës.
Ai theksoi se Damasku po synon stabilitet rajonal e jo përballje:
“Strategjia jonë është të shuajmë tensionet, të zgjidhim mosmarrëveshjet dhe të fokusohemi në rindërtim. Siria nuk do të tërhiqet në luftëra,” tha ai.
Al Sharaa shtoi se Lindja e Mesme ka nevojë për një qasje të “zero problemeve”, duke argumentuar se lufta në Siri kishte destabilizuar gjithë rajonin. Ai tha se Damasku tani synon të projektojë stabilitet duke përmirësuar ekonominë dhe duke ofruar një model rikuperimi.
Presidenti sirian theksoi gjithashtu se formimi i qeverisë së re të Sirisë mbart një mesazh për Libanin, Irakun dhe vendet e tjera të rajonit:
“Unë e refuzoj ndarjen sektare. Ajo që duam është pjesëmarrje dhe përgjegjësi të përbashkët në qeverisjen e vendit dhe, mbi të gjitha, promovim të qytetarisë.”
Bashar al Asadi, që udhëhoqi Sirinë për gati 25 vjet, u arratis në Rusi dhjetorin e kaluar, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath që ishte në pushtet që nga viti 1963. Një administratë e re tranzitore e udhëhequr nga al Sharaa u formua në janar.