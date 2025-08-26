BOTA
Zelenskyy: Türkiye, vend i mundshëm për bisedime me Putinin
Presidenti Zelensky po shtyn për bisedime të drejtpërdrejta me Presidentin Putin për t’i dhënë fund luftës së Rusisë në Ukrainë, por Ministri i Jashtëm rus Sergey Lavrov tha se nuk ishte përgatitur asnjë axhendë për një takim të tillë.
26 Gusht 2025

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se Türkiye, vendet e Gjirit ose vendet evropiane mund të presin çdo bisedim që ai mund të zhvillojë me presidentin rus Vladimir Putin.

“Tani, këtë javë do të ketë kontakte me Türkiyen, kontakte me vendet e Gjirit dhe me vendet evropiane që mund të presin bisedimet me rusët,” tha Zelensky të martën në një fjalim të tij të përnatshëm me video.

“Për pjesën tonë, gjërat do të përgatiten në maksimum për ta përfunduar luftën.”

Zelensky foli ndërkohë që shefi i stafit të tij, Andriy Yermak, tha se ai dhe kreu i këshillit të sigurisë kombëtare të Ukrainës ndodheshin në Katar për t’u takuar me ministrin e mbrojtjes së atij vendi.

‘Shmangia e negociatave reale’

Në komentet e tij, Zelensky tha gjithashtu se ecja përpara me bisedimet varej nga koordinimi me partnerët e Ukrainës, kryesisht Shtetet e Bashkuara, për të siguruar që të ushtrohej presion i mjaftueshëm mbi Rusinë.

Ai tha se kjo ishte diskutuar të hënën në Kiev me të dërguarin amerikan Keith Kellogg.

“Gjithçka më tej varet strikt nga vullneti i liderëve botërorë, mbi të gjitha i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të ushtruar presion mbi Rusinë,” tha Zelensky.

“Rusia po jep vetëm sinjale se do të vazhdojë të shmangë negociatat e vërteta. Kjo mund të ndryshohet vetëm nga sanksione të forta, tarifa të forta, presion i vërtetë.”


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
