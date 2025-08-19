BOTA
Bregu Perëndimor, protestë në mbështetje të palestinezëve në burgjet izraelite
Protestuesit mbanin fotografi të të paraburgosurve dhe postera në mbështetje të Gazës.
Bregu Perëndimor, protestë në mbështetje të palestinezëve në burgjet izraelite / AA
19 orë më parë

Dhjetëra palestinezë u mblodhën në Ramallah të Bregut Perëndimor të pushtuar, për të protestuar në mbështetje të të paraburgosurve në burgjet izraelite dhe për të kërkuar përfundimin e luftës në Gaza.

Protestuesit mbanin fotografi të të paraburgosurve dhe postera në mbështetje të Gazës.

Izraeli ka vrarë më shumë se 62 mijë palestinezë në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GjND) për luftën e tij në enklavë.


