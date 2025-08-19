BOTA
1 minuta leximi
Erdoğan dhe Rutte bisedojnë për zhvillimet e fundit lidhur me procesin e paqes Ukrainë-Rusi
Presidenti Erdoğan dhe kreu i NATO-s, Rutte, diskutuan rolin e rëndësishëm të Türkiyes në procesin e paqes në Ukrainë dhe për sigurinë e Detit të Zi.
Erdoğan dhe Rutte bisedojnë për zhvillimet e fundit lidhur me procesin e paqes Ukrainë-Rusi
Erdoğan dhe Rutte bisedojnë për zhvillimet e fundit lidhur me procesin e paqes Ukrainë-Rusi / AA
15 orë më parë

Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi bisedë telefonike me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte.

Në një deklaratë nga Drejtoria Presidenciale e Komunikimit thuhet se Rutte i telefonoi presidentit Erdoğan gjatë kthimit nga samiti me presidentin e ShBA-së, Donald Trump, dhe udhëheqësit e Bashkimit Evropian (BE).

Në bisedë u diskutuan zhvillimet e fundit në lidhje me procesin e paqes Ukrainë-Rusi.

Presidenti Erdoğan dhe kreu i NATO-s, Rutte, diskutuan rolin e rëndësishëm të Türkiyes në procesin e paqes në Ukrainë dhe për sigurinë e Detit të Zi, si dhe ranë dakord për kontributin dhe koordinimin e ngushtë në procesin e paqes, të Türkiyes e cila është një prej vendeve më të rëndësishme të NATO-s.

Të sugjeruara

Erdoğan dhe Rutte shkëmbyen gjithashtu pikëpamje mbi garancitë e sigurisë së zbatueshme dhe të qëndrueshme.

 

 


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us