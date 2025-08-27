TÜRKİYE
“Ata që derdhën gjakun e të pafajshmëve, po ashtu do të mbyten në të”, tha presidenti turk.
Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, tha sot se “do të vijë dita kur më në fund do të jepet llogari për vëllezërit dhe motrat tona palestineze, të cilët çdo ditë janë në shënjestër të plumbave dhe bombave para kamerave”.

Duke folur në Ceremoninë e Diplomimit të Akademisë së Xhandarmërisë dhe Rojës Bregdetare Turke në Ankara, Erdoğan tha: “Ata që derdhën gjakun e të pafajshmëve, po ashtu do të mbyten në të”.

Komentet e presidentit Erdoğan erdhën disa orë pasi kryetari i parlamentit turk, Numan Kurtulmuş, thirri një seancë të jashtëzakonshme për të premten për të diskutuar sulmet e Izraelit në Gaza, gjenocidin, shtypjen dhe politikat e urisë.

