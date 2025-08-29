Të premten, nën kujdesin e “Teknofest Atdheu Blu” të Türkiyes, edicioni detar i festivalit më të madh të hapësirës ajrore dhe teknologjisë në botë, u zhvilluan aktivitete të ndryshme në Bazën Detare të Istanbulit.
Festivali përfshin forume dhe gara mbi teknologjitë më të avancuara detare dhe nënujore.
Ai nisi të enjten, ndërsa për publikun do të jetë i hapur më 30–31 gusht.
Në kuadër të eventit u mbajt “Forumi i Inteligjencës Artificiale në Industrinë e Mbrojtjes Detare”, ku oficerë të Marinës Turke theksuan aplikimet e inteligjencës artificiale në zbulimin e kërcënimeve, luftën elektronike dhe sistemet mbështetëse për vendimmarrje.
Zyrtarët vunë në dukje rolin e IA-së në njohjen e hershme të kërcënimeve, reagimin ndaj luftës asimetrike dhe uljen e ngarkesës së operatorëve, me projekte që fokusohen në inteligjencën e zgjeruar dhe zbulimin e anomalive për të forcuar ndërgjegjësimin detar.
Gjithashtu, u organizua për herë të tetë gara e Sistemeve Nënujore pa Pilot nën koordinimin e Aselsan.
Nga 2.351 aplikantë, 42 ekipe finaliste po konkurrojnë në misione si shpëtimi i nëndetëses historike “Dumlupinar”, gjurmimi i kabllove nënujore dhe kërkimi për thesare të humbura. Fituesit do të marrin çmime deri në 6.113 dollarë (250.000 TL), si dhe çmime të veçanta për dizajn, softuer dhe shpirti ekipor.
Garuesit theksuan rëndësinë e zhvillimit të teknologjive vendore për vizionin e Türkiyes “Atdheu Blu”, duke nënvizuar sfidat e inxhinierisë nënujore dhe domosdoshmërinë e forcimit të kapaciteteve detare vendore.
Teknofest “Atdheu Blu” do të zgjasë deri më 31 gusht, me gara në mjete nënujore pa pilot, mjete sipërfaqësore pa pilot dhe raketa nënujore - duke tërhequr gjithsej gati 2.700 aplikime ekipesh.