Parlamenti turk ka miratuar një rezolutë me tone të ashpra, duke dënuar pushtimin e zgjeruar të Gazës nga Izraeli dhe duke e akuzuar atë për kryerjen e gjenocidit kundër palestinezëve.
Në memorandum, Parlamenti deklaroi: “Ne bëjmë thirrje që anëtarësimi i Izraelit në OKB dhe në organizata të tjera ndërkombëtare të pezullohet derisa të ndalojë politikat e tij gjenocidale.”
Rezoluta u bëri thirrje gjithashtu të gjitha parlamenteve kombëtare që të ndërpresin lidhjet ushtarake dhe tregtare me Izraelin dhe të ndërmarrin hapa për heqjen e embargos së vendosur ndaj Palestinës.
Deklarata u shpall në përfundim të një seance të jashtëzakonshme të Parlamentit mbi çështjen e Gazës.
Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, iu drejtua seancës dhe informoi deputetët për krizën aktuale humanitare në Gaza. Ai akuzoi Izraelin për kryerjen e krimeve në Gaza, të cilat i përshkroi si “një nga kapitujt më të errët në historinë e njerëzimit.”
“Prej dy vitesh, Izraeli po kryen krimin e gjenocidit në Gaza, duke shpërfillur vlerat më themelore njerëzore para syve të botës”, tha Fidan.
Në nëntor të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për Kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një çështje për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavë.