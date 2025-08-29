TÜRKİYE
1 minuta leximi
Presidenti turk Erdoğan pret një delegacion të Unionit Ndërkombëtar të Dijetarëve Myslimanë
Recep Tayyip Erdoğan u takua me delegacionin pas përfundimit të konferencës së fokusuar mbi Gazën, në të cilën morën pjesë 150 dijetarë nga 50 vende.
Presidenti turk Erdoğan pret një delegacion të Unionit Ndërkombëtar të Dijetarëve Myslimanë / User Upload
29 Gusht 2025

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, priti sot një delegacion nga Unioni Ndërkombëtar i Dijetarëve Myslimanë (IUMS), të cilët ndodheshin në Istanbul për të marrë pjesë në konferencën tetëditore të titulluar "Një përgjegjësi islame dhe humanitare: Gaza”, raporton Anadolu.

Konferenca, e organizuar bashkërisht nga IUMS-ja dhe Fondacioni i Dijetarëve Islamë të Türkiyes, mblodhi së bashku 150 dijetarë islamë nga 50 vende në Ishullin e Demokracisë dhe Lirive.

Erdoğan u takua me dijetarët në Rezidencën Hayreddin Pasha në lagjen Sultanahmet të Istanbul.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
