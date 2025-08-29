29 Gusht 2025
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, priti sot një delegacion nga Unioni Ndërkombëtar i Dijetarëve Myslimanë (IUMS), të cilët ndodheshin në Istanbul për të marrë pjesë në konferencën tetëditore të titulluar "Një përgjegjësi islame dhe humanitare: Gaza”, raporton Anadolu.
Konferenca, e organizuar bashkërisht nga IUMS-ja dhe Fondacioni i Dijetarëve Islamë të Türkiyes, mblodhi së bashku 150 dijetarë islamë nga 50 vende në Ishullin e Demokracisë dhe Lirive.
Erdoğan u takua me dijetarët në Rezidencën Hayreddin Pasha në lagjen Sultanahmet të Istanbul.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë