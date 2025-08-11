LUFTA NË GAZA
Egjipti kërkon marrëveshje gjithëpërfshirëse për t’i dhënë fund luftës në Gaza
Ministri i Jashtëm egjiptian thotë se Kairo po punon me Katarin dhe ShBA-në për të rilidhur negociatat e bllokuara mes Izraelit dhe Hamasit.
11 Gusht 2025

Egjipti po punon për të siguruar një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do t’i japë fund luftës izraelite në Rripin e Gazës, tha të hënën Ministri i Jashtëm Badr Abdelatty, ndërsa Kairo vazhdon përpjekjet e përbashkëta ndërmjetësuese me Katarin dhe ShBA-në.

Egjipti “nuk e ka ndalur kurrë ndërmjetësimin” dhe po koordinon me partnerët “për të arritur një marrëveshje armëpushimi që të sjellë fundin e luftës”, tha Abdelatty në një konferencë të përbashkët për shtyp në Kairo me homologun e tij nga Bregu i Fildishtë, Leon Kacou Adom.

Ai theksoi nevojën për të rinisur negociatat, duke thënë se ende ekziston mundësia për një marrëveshje të plotë “nëse ekziston vullnet i mirë dhe dëshirë politike.”

Abdelatty akuzoi Izraelin për gjenocid në Gaza dhe për kufizimin e rëndë të hyrjes së ndihmave humanitare.

Që nga 2 marsi, Izraeli ka mbajtur pothuajse të mbyllura kalimet e territorit për konvojët e ndihmave, duke lejuar vetëm furnizime minimale dhe duke përkeqësuar kushtet e urisë.

Ministri tha se Egjipti po zhvillon “kontakte intensive, nën udhëzimet presidenciale, me të gjithë partnerët ndërkombëtarë” për të paralajmëruar kundër deklaratave dhe vendimeve izraelite për riokupimin e Rripit të Gazës.

Të premten, Kabineti i Sigurisë i Izraelit miratoi planin e Kryeministrit Benjamin Netanyahu për të okupuar plotësisht enklavën, një propozim që ka marrë kritika të ashpra nga shtetet arabe dhe ato evropiane.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
