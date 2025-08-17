Arkeologët kanë zbuluar mbetjet e një pallati lidian që daton nga shekulli i 8 para Krishtit në qytetin e lashtë të Sardisit, i cili ndodhet në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, në perëndim të Türkiyes.
Vendi, në rrethin Salihli të provincës Manisa, dikur ishte kryeqyteti i Mbretërisë Lidiane dhe njihet si vendi ku u prodhuan monedhat e para me garanci shtetërore.
Gërmimet, që vazhdojnë prej më shumë se një shekulli, udhëhiqen nga Nicholas Cahill nga Universiteti i Wisconsinit.
“Historianët dikur mendonin se lidianët filluan urbanizimin vetëm në shekullin e 7 para Krishtit dhe se më parë jetonin në fshatra. Këto gjetje tregojnë të kundërtën: Sard ishte tashmë një qytet monumental i madh në shekullin e 8 para Krishtit. Sistemi i terasave filloi atëherë, duke treguar se lidianët ishin një civilizim anatolik që shikonte nga lindja, jo nga grekët”, tha Cahill për Anadolu.
Ai shtoi se pallati u gjet rreth tetë metra nën tokë, nën shtresat persiane, helenistike, romake dhe bizantine.
Muret prej guri të ndërtesës janë të trashë nga 1,5 deri në dy metra dhe mbi gjashtë metra të larta.
Mes artefakteve të zbuluara gjenden rreth 30 maja bronzi shigjetash, fragmente skeletesh njerëzore dhe nëntë monedha argjendi, disa nga monedhat më të vjetra të njohura në botë, që datojnë nga fillimi i shekullit të 6 para Krishtit.
Cahill shtoi se gërmimet e këtij viti kanë përfunduar dhe punimet do të vazhdojnë në sezonin tjetër.