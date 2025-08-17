TÜRKİYE
2 minuta leximi
Arkeologët zbulojnë mbetjet e një pallati lidian 2.800 vjeçar në perëndim të Türkiyes
Pallati në Sard, në kryeqytetin e dikurshëm të Mbretërisë së lashtë Lidiane, u gjet tetë metra nën tokë, nën shtresat persiane, helenistike, romake dhe bizantine.
Arkeologët zbulojnë mbetjet e një pallati lidian 2.800 vjeçar në perëndim të Türkiyes
Arkeologët zbulojnë mbetjet e një pallati lidian 2.800 vjeçar në perëndim të Türkiyes / AA
17 Gusht 2025

Arkeologët kanë zbuluar mbetjet e një pallati lidian që daton nga shekulli i 8 para Krishtit në qytetin e lashtë të Sardisit, i cili ndodhet në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, në perëndim të Türkiyes.

Vendi, në rrethin Salihli të provincës Manisa, dikur ishte kryeqyteti i Mbretërisë Lidiane dhe njihet si vendi ku u prodhuan monedhat e para me garanci shtetërore.

Gërmimet, që vazhdojnë prej më shumë se një shekulli, udhëhiqen nga Nicholas Cahill nga Universiteti i Wisconsinit.

“Historianët dikur mendonin se lidianët filluan urbanizimin vetëm në shekullin e 7 para Krishtit dhe se më parë jetonin në fshatra. Këto gjetje tregojnë të kundërtën: Sard ishte tashmë një qytet monumental i madh në shekullin e 8 para Krishtit. Sistemi i terasave filloi atëherë, duke treguar se lidianët ishin një civilizim anatolik që shikonte nga lindja, jo nga grekët”, tha Cahill për Anadolu.

Të sugjeruara

Ai shtoi se pallati u gjet rreth tetë metra nën tokë, nën shtresat persiane, helenistike, romake dhe bizantine.

Muret prej guri të ndërtesës janë të trashë nga 1,5 deri në dy metra dhe mbi gjashtë metra të larta.

Mes artefakteve të zbuluara gjenden rreth 30 maja bronzi shigjetash, fragmente skeletesh njerëzore dhe nëntë monedha argjendi, disa nga monedhat më të vjetra të njohura në botë, që datojnë nga fillimi i shekullit të 6 para Krishtit.

Cahill shtoi se gërmimet e këtij viti kanë përfunduar dhe punimet do të vazhdojnë në sezonin tjetër.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us