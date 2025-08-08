BOTA
1 minuta leximi
Trump: Aliyev dhe Pashinyan do të nënshkruajnë "marrëveshje paqeje" në Shtëpinë e Bardhë
"Pres me padurim presidentin e Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, dhe kryeministrin e Armenisë, Nikol Pashinyan, në Shtëpinë e Bardhë (të premten) për një samit historik paqeje", tha Trump.
Trump: Aliyev dhe Pashinyan do të nënshkruajnë "marrëveshje paqeje" në Shtëpinë e Bardhë
Trump: Aliyev dhe Pashinyan do të nënshkruajnë "marrëveshje paqeje" në Shtëpinë e Bardhë / AA
një ditë më parë

Presidenti i ShBA-së, Donald Trump deklaroi se presidenti i Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, dhe kryeministri i Armenisë, Nikol Pashinyan, do të nënshkruajnë "marrëveshje paqeje" në Shtëpinë e Bardhë.

Në një deklaratë në llogarinë e tij "Truth Social", Trump tha se do të presë sot Aliyevin dhe Pashinyanin në Shtëpinë e Bardhë.

"Pres me padurim presidentin e Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, dhe kryeministrin e Armenisë, Nikol Pashinyan, në Shtëpinë e Bardhë (të premten) për një samit historik paqeje. Presidenti Aliyev dhe kryeministri Pashinyan do të marrin pjesë në ceremoninë zyrtare të nënshkrimit të marrëveshjes së paqes në Shtëpinë e Bardhë", tha Trump.

Të sugjeruara

Duke thënë se të dy vendet kanë qenë në luftë për shumë vite dhe se administrata e tij ka punuar për muaj të tërë për t'i dhënë fund këtij konflikti, Trump pretendon se "ai e ndaloi luftën".

"Jam krenar për këta udhëheqës të guximshëm që po bëjnë atë që është e drejtë për popujt e mëdhenj të Armenisë dhe Azerbajxhanit. Kjo do të jetë ditë historike për Armeninë, Azerbajxhanin, ShBA-në dhe botën", tha Trump duke shtuar se do të nënshkruante marrëveshje të veçanta ekonomike me të dy vendet.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Protesta në Prishtinë, Rama: Pse Kuvendi i Kosovës nuk ngre zërin me rezolutë, pa dallime partish?
Erdoğan vlerëson mbështetjen e Senegalit për Palestinën
Protestë masive kundër Gjykatës Speciale për krime të luftës në Kosovë
Tre anëtarë të një familjeje humbën jetën nga shembja e një ndërtese në Halep
Trump kërkon dorëheqjen e shefit të Intel për lidhje të dyshuara me Kinën
Izraeli dhe Egjipti nënshkruajnë marrëveshje për eksportin e gazit prej 35 miliardë dollarësh
Mbi 800 sportistë të vrarë në Gaza mes gjenocidit dhe urisë nga Izraeli
​Bullgaria dërgon një kontingjent ushtarak në KFOR
BE-ja: Situata humanitare në Gaza "shumë e vështirë" për shkak të bllokadës së zgjatur izraelite
Skocia shqyrton vendosjen e bojkotit formal ndaj Izraeli
Numri i të vdekurve në Gaza nga lufta izraelite tejkalon 61.200, përfshirë 197 nga uria
Kryediplomati turk viziton Sirinë, takohet me presidentin Al-Sharaa
Turkish Airlines transportoi 51,2 milionë pasagjerë në periudhën janar-korrik
MPF-ja: Fondacioni izraelito-amerikan i shpërndarjes së ndihmave në Gaza "vrasje e orkestruar”
Kryediplomati turk Fidan zhvillon bisedë telefonike me homologun rus Lavrov
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us