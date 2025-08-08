Kabineti i Sigurisë i Izraelit ka shmangur qëllimisht përdorimin e termit "pushtim" në lidhje me Rripin e Gazës në vendimet e tij të fundit zyrtare, duke zgjedhur në vend të kësaj fjalën "kontroll", një veprim që analistët ligjorë thonë se synon shmangien e përgjegjësive ligjore ndërkombëtare ndaj civilëve palestinezë.
Sipas të përditshmes izraelite Yedioth Ahronoth, burime politike të paidentifikuara konfirmuan se ndryshimi në terminologji u bë për "arsye ligjore", megjithëse ata pranuan se qëllimi aktual "mbetet pushtimi i plotë ushtarak" i enklavës.
Dallimi mbart pasoja të mëdha sipas ligjit ndërkombëtar humanitar.
Nëse Izraeli zyrtarisht deklarohet si "pushtues" i Gazës, ai do të jetë i detyruar nga Konventat e Gjenevës të ofrojë shërbime, të sigurojë rendin publik dhe të marrë përsipër përgjegjësinë e plotë për dëmin ndaj civilëve, duke hapur potencialisht derën për llogaridhënie dhe ndjekje penale ndërkombëtare para Gjykatës Ndërkombëtare Penale.
New York Times, duke cituar zyrtarë izraelitë të sigurisë, tha se "kontrolli i plotë mbi Gazën mund të zgjasë deri në pesë vjet luftime të vazhdueshme".
Imazhet satelitore të publikuara nga NBC News të enjten treguan ushtrinë izraelite duke grumbulluar trupa dhe pajisje pranë kufirit të Gazës, duke treguar një përshkallëzim të mundshëm të operacioneve ushtarake.
Të premten në mëngjes, Kabineti i Sigurisë i Izraelit miratoi planin e Kryeministrit Benjamin Netanyahu për të pushtuar plotësisht Rripin e Gazës.
Zyra e tij pretendoi se ushtria po përgatitet të "marrë kontrollin e Qytetit të Gazës, ndërsa shpërndan ndihma humanitare jashtë zonave të luftimit".
Të enjten vonë, Netanyahu i paraqiti kabinetit një plan pushtimi “gradual”, pavarësisht kundërshtimit nga ushtria për rreziqet që u paraqet pengjeve dhe ushtarëve izraelitë.
Që kur Izraeli nisi luftën e tij gjenocidale më 7 tetor 2023, forcat izraelite pushtuan pothuajse të gjithë Qytetin e Gazës, përveç disa zonave të vogla, dhe qëndruan atje për disa muaj para se të tërhiqeshin nga shumica e zonave në prill 2024, duke pretenduar se kishin shkatërruar infrastrukturën e Hamasit.
Deri më tani, vetëm pjesë të Deir al-Balah dhe kampet qendrore të refugjatëve të Nuseirat, Maghazi dhe Bureij mbeten jashtë kontrollit të drejtpërdrejtë tokësor izraelit.
Megjithatë, edhe këto zona kanë pësuar shkatërrime të gjera, sipas zyrtarëve palestinezë.
Këto zona të pabanuara përbëjnë vetëm 10-15 për qind të sipërfaqes totale të Gazës, sipas korrespondentëve të Anadolu që citojnë burime lokale.
Në përgjithësi, Izraeli ka vrarë më shumë se 61.000 njerëz në Rripin e Gazës që nga nisja e luftës gati dy vjet më parë.
Fushata ushtarake, së bashku me një bllokadë, ka çuar në një mungesë të madhe të ushqimit dhe nevojave themelore, me vdekje nga uria që janë rritur në ditët e fundit.