RAJONI
1 minuta leximi
Kuvendi i Kosovës mbyll seancën konstituive, asnjë deputet serb nuk mori votat për nënkryetar
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha, ka mbyllur seancën konstituive duke thënë se asnjë nga tre deputetët serbë nuk ka marrë votat e mjaftueshme për t’u zgjedhur nënkryetar.
Kuvendi i Kosovës mbyll seancën konstituive, asnjë deputet serb nuk mori votat për nënkryetar
Kuvendi i Kosovës mbyll seancën konstituive, asnjë deputetë serbë nuk mori votat për nënkryetar / AA
30 Gusht 2025

Kuvendi i Kosovës as në seancën e sotme nuk siguroi votat e majftueshme për të zgjedhur nënkryetar nga komuniteti serb në Kuvend.

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha, ka mbyllur seancën konstituive duke thënë se asnjë nga tre deputetët serbë nuk ka marrë votat e mjaftueshme për t’u zgjedhur nënkryetar.

Ai ka mbyllur seancën konstituive duke ftuar përfaqësuesit e partive politike të hënën në orën 13:00, në një takim për t’u konsultuar si do të veprojnë tutje.

Të sugjeruara

Basha ka thënë që moszgjidhja e nënkryetarit serbë nuk do të thotë të mos vazhdohet puna e Kuvendit.

Megjithatë, Memli Krasniqi nga PDK pas seancës akuzojë partitë fituese për mos përgjegjësi, duke thënë se të gjithë e dinë se në bazë të Kushtetutës dhe rregullores, Kuvendi nuk konsiderohet i konstituar pa zgjedhjen e kryetarit.

“Këta po sharrojnë edhe më shumë në shkeljet Kushtetuese”, tha ai.

Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us