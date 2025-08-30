Kuvendi i Kosovës as në seancën e sotme nuk siguroi votat e majftueshme për të zgjedhur nënkryetar nga komuniteti serb në Kuvend.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha, ka mbyllur seancën konstituive duke thënë se asnjë nga tre deputetët serbë nuk ka marrë votat e mjaftueshme për t’u zgjedhur nënkryetar.
Ai ka mbyllur seancën konstituive duke ftuar përfaqësuesit e partive politike të hënën në orën 13:00, në një takim për t’u konsultuar si do të veprojnë tutje.
Basha ka thënë që moszgjidhja e nënkryetarit serbë nuk do të thotë të mos vazhdohet puna e Kuvendit.
Megjithatë, Memli Krasniqi nga PDK pas seancës akuzojë partitë fituese për mos përgjegjësi, duke thënë se të gjithë e dinë se në bazë të Kushtetutës dhe rregullores, Kuvendi nuk konsiderohet i konstituar pa zgjedhjen e kryetarit.
“Këta po sharrojnë edhe më shumë në shkeljet Kushtetuese”, tha ai.