Procesi i kërkimit po bëhet gjithnjë e më i vështirë, pasi mungojnë informacionet e duhura për varrezat individuale ose masive, të cilat janë dhjetëra në territorin e Bosnjë e Hercegovinës, njoftojnë autoritetet.
30 Gusht 2025

Tri dekada pas përfundimit të luftës, Bosnja e Hercegovina e shënon Ditën Ndërkombëtare të të Zhdukurve, më 30 gusht, duke kërkuar ende eshtrat e 7.594 personave të zhdukur.

Gjatë luftës në Bosnjë e Hercegovinë (1992-1995), u zhdukën mbi 32.000 persona. Rreth 80% e tyre janë gjetur dhe identifikuar, megjithatë verifikimi i të zhdukurve vazhdon ende.

Megjithatë, vitet e fundit, procesi i kërkimit të të zhdukurve po bëhet gjithnjë e më i vështirë, për shkak të mungesës së informacionit relevant mbi varrezat potenciale individuale ose masive, të cilat janë dhjetëra në vend.

Shumica e të zhdukurve kërkohen në komunat Zvornik, Srebrenica, Prijedor, Foça dhe Vishegrad. Në këto zona ende kërkohen rreth 2.733 persona, përfshirë 173 fëmijë dhe 574 gra.

Në morgje ndodhen rreth 1.300 eshtra të paidentifikuara, të plota dhe të pjesshme.

“Numri më i madh i të zhdukurve kërkohet në Zvornik, Srebrenicë, Prijedor, Foçë dhe Višegrad. Në Zvornik kërkohen 635 persona, përfshirë 39 fëmijë dhe 65 gra. Në Srebrenicë kërkohen 565 persona, përfshirë 32 fëmijë dhe 83 gra. Në Prijedor kërkohen 552 persona, përfshirë 33 fëmijë dhe 93 gra. Pastaj Foça ku kërkohen 494 persona, përfshirë 11 fëmijë dhe 161 gra, dhe Višegrad ku kërkohen 487 persona, përfshirë 58 fëmijë dhe 172 gra”, tha Emza Fazliq, zëdhënëse e Institutit për Personat e Zhdukur të BeH.

Hetuesit e Institutit për Personat e Zhdukur vazhdojnë të kërkojnë vendet ku mund të jenë eshtrat e viktimave që ende regjistrohen si të zhdukur.

Problemi më i madh në procesin e kërkimit mbetet mungesa e informacionit të saktë për vendet e varrezave ku ruhen eshtrat e viktimave. Ende mbetet kërkimi i rasteve shumë të ndërlikuara.

Dita Ndërkombëtare e të Zhdukurve shënohet çdo 30 gusht, si një ditë kujtimi dhe nderimi për dhjetëra mijëra persona në mbarë botën që janë zhdukur gjatë konflikteve të armatosura, krimeve kundër njerëzimit ose për shkak të shkeljeve të të drejtave themelore të njeriut.

