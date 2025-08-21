BOTA
Gjermania: Një i dyshuar ukrainas për sabotimin e Nord Stream arrestohet në Itali
Sipas prokurorëve gjermanë, i dyshuari Serhii K. ishte mes personave në jahtin Andromeda, i përdorur në operacionin për të hedhur në erë gazsjellësit që lidhin Rusinë me Gjermaninë përmes Detit Baltik.
Një shtetas ukrainas, i dyshuar për përfshirje në sabotimin e gazsjellësve Nord Stream, është arrestuar në Itali, njoftuan të enjten prokurorët gjermanë.

I dyshuari, i identifikuar si Serhii K., u kap pranë qytetit verior italian të Riminisë me një urdhërarrest evropian të lëshuar nga Gjermania, tha Zyra e Prokurorit Federal në një deklaratë, duke konfirmuar një raport të mëparshëm të revistës gjermane Der Spiegel.

“Serhii K. ishte pjesë e një grupi individësh që vendosën pajisje shpërthyese në gazsjellësit Nord Stream 1 dhe Nord Stream 2 pranë ishullit Bornholm në shtator 2022”, thanë prokurorët. Ata shtuan se ai kishte shërbyer si koordinator në operacion, e jo si një nga personat që fizikisht vendosën eksplozivët.

Sipas deklaratës, shtetasi ukrainas do të dalë para gjykatësit hetues të Gjykatës Federale në Karlsruhe, pas transferimit të tij nga Italia.

Sabotimi i gazsjellësve Nord Stream në vitin 2022 ishte një sulm i paprecedent që shkaktoi dëme të mëdha në infrastrukturën që lidh Rusinë me Gjermaninë nën Detin Baltik. Qeveria ukrainase ka mohuar vazhdimisht çdo përfshirje.

Një hetim gjerman, i përfunduar në vitin 2023, arriti në përfundimin se pas sabotimit qëndronte një grup pro-ukrainas. Sipas raporteve, ekipi përbëhej nga dy zhytës, dy ndihmës, një kapiten dhe një mjek. Grupi thuhet se hyri në Gjermani me dokumente të falsifikuara udhëtimi dhe mori me qira jahtin Andromeda, që hetuesit besojnë se u përdor si bazë operative për misionin e sabotimit.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
