Shpërthime në fabrikën e fishekzjarrëve në Pakistan, të paktën 24 të plagosur
Zjarri shkaktoi shpërthime të forta brenda fabrikës, duke dëmtuar disa automjete të parkuara jashtë dhe duke përhapur panik në të gjithë zonën me popullsi të dendur.
Shpërthime në fabrikën e fishekzjarrëve në Pakistan, të paktën 24 të plagosur / AA
21 Gusht 2025

Një zjarr dhe shpërthime ndodhën në një fabrikë fishekzjarrësh në Karaçi, qytetin port jugor të Pakistanit, ku u plagosën të paktën 24 persona, transmeton Anadolu.

Shpërthimi ndodhi pasi një zjarr masiv shpërtheu në fabrikën e fishekzjarrëve në rrugën "MA Jinnah" në zonën Saddar të Karaçit, thanë zyrtarët e Shpëtimit 1122 për mediat në vendngjarje.

Sipas zyrtarëve, 24 persona u plagosën dhe u dërguan në një spital lokal, ku shumica e tyre pësuan lëndime.

Zjarri shkaktoi shpërthime të forta brenda fabrikës, duke dëmtuar disa automjete të parkuara jashtë dhe duke përhapur panik në gjithë zonën me popullsi të dendur.

Në pamjet televizive shihen flakë që përfshinin strukturën ndërsa zjarrfikësit përpiqeshin të kontrollonin situatën.

Shkaku i zjarrit nuk u përcaktua menjëherë dhe policia po heton incidentin.

Aksidentet industriale janë të zakonshme në Karaçi, kryesisht për shkak të standardeve të pamjaftueshme të sigurisë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
