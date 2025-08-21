Boeing është në bisedime për të finalizuar një marrëveshje me Kinën për të shitur deri në 500 avionë, raportoi Bloomberg të enjten.
Raporti pretendoi se negociatat janë duke u zhvilluar në lidhje me modelet e avionëve reaktivë, sasitë dhe oraret e dorëzimit, me shitjen që varet nga lehtësimi i tensioneve tregtare nga mandati i parë i Presidentit të ShBA-së Donald Trump dhe mund të dështojë ende.
Zyrtarët kinezë po konsultohen me linjat ajrore për nevojat, dhe marrëveshja mund të pasqyrojë një porosi të pritur të Airbus të Kinës nga Franca për deri në 500 avionë, shtoi ai.
Raporti erdhi mes bisedimeve tregtare midis ShBA-së dhe Kinës, pasi Pekini mori një armëpushim tarifor për tre muaj të tjerë duke filluar nga 12 gushti.
Porosia e Boeing shihet si elementi kyç i një marrëveshjeje tregtare që përfiton Trump dhe Presidentin Kinez Xi Jinping, pas negociatave të gjata dhe ndonjëherë të diskutueshme, sipas raportit.
Marrëveshja e mëparshme kineze e Boeing, e cila u njoftua në nëntor 2017 gjatë vizitës shtetërore të Trump, përfshinte 300 aeroplanë me vlerë 37 miliardë dollarë.