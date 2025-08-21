BOTA
1 minuta leximi
Boeing në bisedime për të shitur 500 avionë në Kinë
Marrëveshja shihet si element kyç në bisedimet tregtare midis Pekinit dhe Uashingtonit, pretendon raporti.
Boeing në bisedime për të shitur 500 avionë në Kinë
Boeing në bisedime për të shitur 500 avionë në Kinë / Reuters
21 Gusht 2025

Boeing është në bisedime për të finalizuar një marrëveshje me Kinën për të shitur deri në 500 avionë, raportoi Bloomberg të enjten.

Raporti pretendoi se negociatat janë duke u zhvilluar në lidhje me modelet e avionëve reaktivë, sasitë dhe oraret e dorëzimit, me shitjen që varet nga lehtësimi i tensioneve tregtare nga mandati i parë i Presidentit të ShBA-së Donald Trump dhe mund të dështojë ende.

Zyrtarët kinezë po konsultohen me linjat ajrore për nevojat, dhe marrëveshja mund të pasqyrojë një porosi të pritur të Airbus të Kinës nga Franca për deri në 500 avionë, shtoi ai.

Raporti erdhi mes bisedimeve tregtare midis ShBA-së dhe Kinës, pasi Pekini mori një armëpushim tarifor për tre muaj të tjerë duke filluar nga 12 gushti.

Të sugjeruara

Porosia e Boeing shihet si elementi kyç i një marrëveshjeje tregtare që përfiton Trump dhe Presidentin Kinez Xi Jinping, pas negociatave të gjata dhe ndonjëherë të diskutueshme, sipas raportit.

Marrëveshja e mëparshme kineze e Boeing, e cila u njoftua në nëntor 2017 gjatë vizitës shtetërore të Trump, përfshinte 300 aeroplanë me vlerë 37 miliardë dollarë.


Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us