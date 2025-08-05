LUFTA NË GAZA
Qeveria e Gazës: Vetëm 95 kamionë me ndihma hynë dje në Rripin e Gazës
Qeveria në Gaza deklaroi se vetëm 95 kamionë me ndihma hynë dje në Rripin e Gazës, ku katastrofa humanitare e shkaktuar nga politika sistematike e urisë e Izraelit është thelluar
5 Gusht 2025

Qeveria në Gaza deklaroi se vetëm 95 kamionë me ndihma hynë dje në Gaza, ku katastrofa humanitare e shkaktuar nga politika sistematike e urisë e Izraelit është thelluar.

Zyra për media e qeverisë palestineze në Gaza lëshoi një deklaratë me shkrim ku thuhet: "Vetëm 95 kamionë me ndihma hynë në Gaza të hënën. Shumica e këtyre kamionëve u plaçkitën për shkak të kaosit të sigurisë të përhapur qëllimisht nga pushtimi izraelit. Kjo është pjesë e një politike sistematike të kaosit inxhinierik dhe urisë që synon dobësimin e solidaritetit të popullsisë dhe thyerjen e rezistencës së saj".

Thuhet se në Gaza, ku infrastruktura është shembur plotësisht dhe gjenocidi vazhdon, nevojiten të paktën 600 kamionë të mbushur me ndihma dhe karburant çdo ditë për të përmbushur nevojat minimale për kujdes shëndetësor, ushqim dhe shërbime bazë. Ajo dënoi "vazhdimin e krimit sistematik të urisë, mbylljen e kalimeve kufitare dhe pengimin e hyrjes së ndihmës".

Gjithashtu theksohet se Izraeli pushtues dhe aleatët e tij janë përgjegjës për thellimin e katastrofës humanitare që prek më shumë se 2.4 milionë njerëz në Rripin e Gazës.

Në deklaratë i bëhet thirrje bashkësisë ndërkombëtare dhe vendeve arabe të ndërmarrin hapa praktikë për të siguruar hapjen e përhershme të kalimeve kufitare, furnizimin adekuat me ushqim, ndihmë mjekësore dhe formulë për foshnje, dhe ta mbajnë Izraelin pushtues përgjegjës për krimet e tij kundër civilëve.

Sulmet izraelite në Gaza

Pas armëpushimit në Gaza që hyri në fuqi më 19 janar, ushtria izraelite rifilloi sulmet e saj të ashpra në mëngjesin e 18 marsit.

Të paktën 61.020 palestinezë janë vrarë dhe 150.671 janë plagosur në sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023. Që nga shkelja e armëpushimit më 18 mars, Izraeli ka nisur sulme në Gaza, duke vrarë 9.519 persona dhe duke plagosur 38.630.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
