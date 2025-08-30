Të paktën nëntë palestinezë u vranë gjatë natës së së shtunës ndërsa Izraeli vazhdon ofensivën e intensifikuar mbi Gaza City, sipas raporteve mediatike.
Sipas mediumit izraelit Walla, ushtria ka kryer “aktivitet të gjerë” në lagjen Zeitoun të Gaza City që nga mesnata.
Një korrespondent i Anadolu raportoi se ushtria izraelite nisi në agim një seri sulmesh dhe operacione shkatërrimi në lagjet Zeitoun dhe Sheikh Radwan.
Agjencia palestineze e lajmeve Wafa raportoi se pesë persona u vranë kur avionët luftarakë izraelitë goditën një shtëpi familjare në kampin Nuseirat, në jug të Gaza City.
Dy persona të tjerë u vranë në një sulm ndaj një apartamenti banimi në zonën Al-Karama, në veriperëndim të Gaza City, dhe një tjetër kur forcat izraelite goditën kullën Shawa dhe Hosari në rrugën Al-Wihda.
Një fëmijë palestinez u vra në një bombardim izraelit në hyrje të qytetit Deir al-Balah, në pjesën qendrore të Gazës, tha një burim mjekësor për Anadolu.
Vetëm të premten, afro 80 palestinezë u vranë në gjithë Rripin e Gazës, shumica në Gaza City, sipas burimeve mjekësore.
Luftime të ashpra, të shoqëruara nga sulme ajrore dhe zjarr i rëndë artilerie, shpërthyen në periferi të Gaza City ndërsa Izraeli përpiqej të pushtonte qytetin, raportuan mediat izraelite të premten vonë.
Raporte të qarkulluara në rrjetet sociale sugjerojnë incidente sigurie në Gaza që rezultuan në vrasjen e ushtarëve izraelitë, ndonëse burime zyrtare nuk i kanë konfirmuar ato.
Sulmet aktuale të Izraelit janë pjesë e “Operacionit Gideon 2”, i miratuar nga ministri i Mbrojtjes Israel Katz më 21 gusht, për të pushtuar Gaza City. Operacioni vazhdon me sulme në shkallë të gjerë që nisën dy javë më parë në lagjen Zeitoun dhe u zgjeruan deri në Sabra.
Izraeli e ka shpallur zonën një “zonë të rrezikshme luftarake” ndërsa ka intensifikuar bombardimet që nga e enjtja herët.
Izraeli ka vrarë mbi 63.000 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila përballet me urinë masive.
Në nëntor të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhër-arreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli po ashtu përballet me një çështje për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në këtë enklavë.