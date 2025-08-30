Presidenti i Kolumbisë, Gustavo Petro, tha se pranimi i situatës humanitare në Rripin e Gazës është “antinjerëzor”.
“Kushdo që e pranon këtë gjenocid është antinjerëzor; as bishat nuk do të bënin një gjë të tillë”, shkroi Petro në platformën e kompanisë amerikane të rrjeteve sociale X, duke shpërndarë një video ku shihen palestinezët duke vrapuar drejt karvanëve të ndihmave humanitare.
Ai tha se persona të tillë janë “thjesht bashkëfajtorë” të gjenocidit dhe “të përjashtuar shpirtërisht nga toka.”
Kolumbia ndërpreu marrëdhëniet diplomatike me Izraelin më 3 maj, duke përmendur si arsyetim operacionet e vazhdueshme ushtarake kundër palestinezëve në Gaza.
Izraeli ka vrarë më shumë se 63.000 palestinezë në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri masive.
Në nëntor të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një çështje për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.