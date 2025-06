Dëshironi njoki me mish qengji, rizoto të zezë ose makarona me kungull, dhe i dëshironi shpejt? Mund të porosisni cilindo prej tyre në një restorant kroat ku një kuzhinier robotik është në gjendje të përgatisë rreth 70 shujta të ndryshme me një tenxhere.

Pronarët e tij thonë se ata besojnë se bistroja BOTS&POTS Sci-Food në Zagreb është restoranti i vetëm në botë ku ushqimet e gatshme në një tenxhere bëhen nga shporeti robotik pa përfshirje njerëzore, përveç ngarkimit të pajisjeve me përbërës të freskët.

Pajisjet shtojnë vaj dhe erëza sipas recetave digjitale të bëra nga një kuzhinier njerëzor.

"Sfida ishte me të vërtetë të përgatiste një pjatë të gatshme nga ushqimi i papërpunuar në sa më pak minuta që të ishte e mundur dhe ta bënte atë sa më të shijshme," tha për Reuters në bistron e teknologjisë së lartë, bashkëpronari i restorantit Hrvoje Bujas.

"Ushqimi është i cilësisë së lartë," tha Lovro Petar Andrisek, 18 vjeç, i cili erdhi në Bots&Pots për ditëlindjen e tij.

“Nuk kam lënë asgjë në pjatë”, qeshi ai.

Gatuesi robotik i quajtur GammaChef “mësohet” në mënyrë digjitale se si të gatuajë një vakt nga gatuesi i restorantit, dhe më pas mund ta kujtojë atë dhe ta përsërisë pafund.

Pesë shporetë robotësh mund të prodhojnë secili katër shujta në 15 minuta ose gati 100 shujta në një orë, tha Bujas.

Në restorante të tjera të ngjashme, robotët përziejnë dhe skuqin patatinat dhe hamburgerët, bëjnë pica ose shërbejnë dhe shpërndajnë ushqime, por "nuk ka asnjë robot që mund të bëjë një pjatë të gatshme nga e para dhe në një tenxhere", sipas Bujas.

U deshën shtatë vjet që partnerët e Bujas ta kthenin një ide në realitet dhe të hapnin restorantin vitin e kaluar, pasi investuan mbi 1 milion euro.

Bujas tha se konsideron zgjerimin e modelit të biznesit nëpërmjet ekskluziviteteve, duke shpjeguar se roboti përshpejton procesin e gatimit dhe kursen para në një kohë të mungesës së stafit.

“Një robot si ky do t'ju kushtonte 10.000 euro nëse do ta shisnim... Kjo është e barabartë me ndoshta dy rrogat e një gatuesi të mirë kuzhine,” tha Bujas.

"Imagjinoni që po shikoni Gordon Ramsay ose Jamie Oliver të gatuajnë diçka, dhe tani po e provoni për herë të parë - në kohë reale, roboti mund të bëjë vërtet atë që bën kuzhinieri", deklaroi Bujas.