Një fosil phytosaura, i vjetër rreth 200 milionë vjet nga periudha Jurasike, është zbuluar në shtetin veriperëndimor indian Rajasthan.
Ky fosil, i ngjashëm me krokodilin, është ekzemplari i parë i mirëruajtur dhe i konfirmuar i këtij reptili parahistorik i gjetur në Indi, ndonëse në vitin 2023 në kufirin mes shteteve Bihar dhe Madhya Pradesh u zbulua një tjetër fosil phytosaura, njofton transmetuesi lokal NDTV.
Javën e kaluar, banorët gjatë gërmimeve pranë një liqeni të lashtë në fshatin Megha, rreth 45 kilometra larg Jaisalmerit, zbuluan një fosil rreth dy metra të gjatë.
Pranë tij u gjet edhe një vezë e fosilizuar, që besohet t’i përkasë phytosaurit.
“Fosili tregon një phytosaur me përmasa mesatare, i cili ndoshta ka jetuar pranë lumit dhe ushqehej me peshq”, deklaroi paleontologu VS Parihar, sipas mediave lokale.
“Rreth 180 milionë vjet më parë, kjo ishte një zonë ku dinozaurët lulëzonin gjatë epokës Jurasike, dhe Jaisalmer bën pjesë në atë që gjeologët e quajnë formacioni Lathi”, tha gjeologu Narayan Das Inakhiya, i cili udhëheq studimet e fosileve në Jaisalmer.
Formacioni Lathi në perëndim të Jaisalmerit tregon gjurmë të jetës ujore të ëmbël dhe detare, si dhe një mjedis të pasur ujor.
“Prandaj nuk është për t’u habitur që fosili i fundit i zbuluar është identifikuar si phytosaur, pasi në këtë zonë me shumë gjasë ka ekzistuar një lumë nga njëra anë dhe deti nga ana tjetër”, shtoi Inakhiya.