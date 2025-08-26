SOCIALE
2 minuta leximi
Ekspozita e dytë e "Istanbul Photo Awards 2025" hapet në Istanbul
Pas ekspozitës së parë në Ankara, fotografitë fituese tani janë në ekspozitë në Galerinë e Artit Dolmabahçe, e cila ndodhet brenda Muzeut të Koleksioneve të Pallateve nën Drejtorinë e Pallateve Kombëtare.
Ekspozita e dytë e "Istanbul Photo Awards 2025" hapet në Istanbul
Ekspozita e dytë e "Istanbul Photo Awards 2025" hapet në Istanbul / AA
26 Gusht 2025

Ekspozita e dytë e "Istanbul Photo Awards 2025", një konkurs ndërkombëtar fotogazetarie i organizuar nga Anadolu që nga viti 2015, u hap në Galerinë e Artit Dolmabahçe në Stamboll.

Çmimet "Istanbul Photo Awards", të organizuara nga Anadolu për herë të 11-të radhazi, vlerësuan 29 fotografë në 10 kategori. 

Përzgjedhjet u bënë nga afërsisht 22.000 aplikime nga e gjithë bota, një dëshmi e prestigjit në rritje të konkursit, i cili ka tërhequr pjesëmarrje nga më shumë se 20.000 fotografë nga e gjithë bota që nga fillimi i tij.

Pas ekspozitës së parë në Ankara, fotografitë fituese tani janë në ekspozitë në Galerinë e Artit Dolmabahçe, e cila ndodhet brenda Muzeut të Koleksioneve të Pallateve nën Drejtorinë e Pallateve Kombëtare.

Ekspozita ofron një rrëfim vizual tërheqës të ngjarjeve kryesore globale, duke përfshirë sulmet e vazhdueshme të Izraelit në Gaza, përmbytjet shkatërruese në Afrikën Lindore, shpërthimin vullkanik në Islandë dhe atletët që përgatiten për Lojërat Olimpike të Parisit 2024.

Të sugjeruara

Ekspozita gjithashtu mbulon imazhe të fuqishme që përshkruajnë përpjekjet e grave afgane, të mbijetuarve nga burgu Sednaya, surfistëve brazilianë kundër valëve të larta dhe udhëtimet e rrezikshme të emigrantëve.

Ekspozita do të mund të vizitohet deri më 7 shtator 2025.

Konkursi i këtij viti i "Istanbul Photo Awards" mbështetet nga Turkcell si sponsor komunikimi, Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA) si sponsor i eventit jashtë vendit dhe Turkish Airlines si sponsor i linjës ajrore.

Më shumë informacion mbi fotografitë fituese dhe anëtarët e jurisë mund të gjeni në istanbulphotoawards.com.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us