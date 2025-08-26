Ekspozita e dytë e "Istanbul Photo Awards 2025", një konkurs ndërkombëtar fotogazetarie i organizuar nga Anadolu që nga viti 2015, u hap në Galerinë e Artit Dolmabahçe në Stamboll.
Çmimet "Istanbul Photo Awards", të organizuara nga Anadolu për herë të 11-të radhazi, vlerësuan 29 fotografë në 10 kategori.
Përzgjedhjet u bënë nga afërsisht 22.000 aplikime nga e gjithë bota, një dëshmi e prestigjit në rritje të konkursit, i cili ka tërhequr pjesëmarrje nga më shumë se 20.000 fotografë nga e gjithë bota që nga fillimi i tij.
Pas ekspozitës së parë në Ankara, fotografitë fituese tani janë në ekspozitë në Galerinë e Artit Dolmabahçe, e cila ndodhet brenda Muzeut të Koleksioneve të Pallateve nën Drejtorinë e Pallateve Kombëtare.
Ekspozita ofron një rrëfim vizual tërheqës të ngjarjeve kryesore globale, duke përfshirë sulmet e vazhdueshme të Izraelit në Gaza, përmbytjet shkatërruese në Afrikën Lindore, shpërthimin vullkanik në Islandë dhe atletët që përgatiten për Lojërat Olimpike të Parisit 2024.
Ekspozita gjithashtu mbulon imazhe të fuqishme që përshkruajnë përpjekjet e grave afgane, të mbijetuarve nga burgu Sednaya, surfistëve brazilianë kundër valëve të larta dhe udhëtimet e rrezikshme të emigrantëve.
Ekspozita do të mund të vizitohet deri më 7 shtator 2025.
Konkursi i këtij viti i "Istanbul Photo Awards" mbështetet nga Turkcell si sponsor komunikimi, Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA) si sponsor i eventit jashtë vendit dhe Turkish Airlines si sponsor i linjës ajrore.
Më shumë informacion mbi fotografitë fituese dhe anëtarët e jurisë mund të gjeni në istanbulphotoawards.com.