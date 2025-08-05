LUFTA NË GAZA
Rritet mbi 61 mijë numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza
Në 24 orët e fundit në spitalet në Gaza janë sjellë 87 të vrarë dhe 644 të tjerë të plagosur.
Rritet mbi 61 mijë numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza
Rritet mbi 61 mijë numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza
5 Gusht 2025

Është rritur në 61.020 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet e ushtrisë izraelite në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023.

Në një deklaratë me shkrim nga Ministria e Shëndetësisë në Gaza, janë ndarë të dhënat e fundit në lidhje me viktimat dhe të plagosurit në sulmet që Izraeli vazhdon në Rripin e Gazës.

Në 24 orët e fundit në spitalet në Gaza janë sjellë 87 të vrarë dhe 644 të tjerë të plagosur.

Të paktën 9.519 palestinezë janë vrarë dhe 38.630 të tjerë janë plagosur në sulmet që ushtria izraelite ka kryer që nga 18 marsi e deri më tani, duke shkelur armëpushimin e arritur më 19 janar.

Është rritur në 1.568 numri i personave të vrarë dhe në 11.230 numri i të plagosurve si pasojë e sulmeve sistematike që shënjestrojnë palestinezët në zonat e shpërndarjes të krijuara që nga 27 maji nën maskën e ndihmës humanitare nga "Fondacioni Humanitar i Ndihmës për Gazën" i udhëhequr nga Izraeli dhe ShBA-ja.

Gjatë 24 orëve të fundit, 8 palestinezë të tjerë kanë vdekur nga uria në Rripin e Gazës ku Izraeli imponon urinë, duke e çuar numrin e të vdekurve në 188, prej të cilëve 94 janë fëmijë.

Numri i palestinezëve të vrarë në sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023 është rritur në 61.020 ndërsa numri i të plagosurve në 150.671.

Thuhet se në Rripin e Gazës nën rrënoja ende ka mijëra të vrarë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
