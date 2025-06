“Robotët po vijnë” është bërë një frazë tërheqëse. Ka një rezonancë ndërkulturore sepse automatizimi dhe inteligjenca artificiale kanë pasur një efekt të vërtetë shkatërrues në tregun e punës në mbarë botën. Por, nuk ka asgjë të re në lidhje me ndërveprimin njerëzor dhe kryqëzimin e tij me mekanizimin. Në fakt, ajo shkon disa shekuj mbrapa në një kohë kur shumë mendimtarë të mëdhenj të kohës u vlerësuan për imagjinatën përtej kohës së tyre dhe në fakt, duke hedhur themelet për automatizimin.

Gjatë Mesjetës, u bënë disa hapa të fortë në atë që sot kualifikohet si fusha e robotikës. Një njeri i quajtur Ismail el-Xhezari nga Anadolli, i cili përbën anën aziatike të Türkiyes, është vlerësuar se ka shpikur pajisje që ishin pararendëse të robotëve të sotëm.

Xhezari punoi me pajisje të drejtuara nga uji, duke përfshirë pompat e sofistikuara të ujit që furnizonin me ujë shtëpitë dhe fermat, si dhe me pallonj dhe orë elefantësh të zbukuruar me energji hidrocentrale.

Ora punonte sipas numrit të orëve. Lindja e diellit tregohej në disk argjendi dhe të zi në krye të orës, dhe shkalla e minutave tregohet nga stilolapsi modelues. Lëvizja e orës rregullohet nga një zorrë lundruese e shpuar, një mekanizëm i krijuar me kujdes që ndodhet në një rezervuar brenda trupit të modelit të elefantit. Ndërsa tasi zhytet ngadalë për gjysmë ore, ai lëviz nga një sistem rrotullash. Si shkruesi i modelit ashtu edhe stilolapsi janë ngjitur në të dhe kjo tregon sekuencën e minutave. Kjo pastaj përsëritet çdo gjysmë ore.

Për shumë historianë të shkencës, shpikja e el-Xhezarit ofron një mori udhëzimesh në inxhinierinë mekanike që “asnjë dokument tjetër nga asnjë zonë kulturore” nuk i ofronte.

“Ndikimi i këtyre shpikjeve mund të shihet në dizajnimin e mëvonshëm të motorëve me avull dhe motorëve me djegie të brendshme, duke i hapur rrugën kontrollit automatik dhe makinerive të tjera moderne. Ndikimi i shpikjeve të el-Xhezarit ndihet ende në inxhinierinë mekanike moderne,” shkroi historiani i shkencës së shekullit XX Donald R. Hill në Studimet e tij në Teknologjinë Mesjetare Islame.

Të tjera: Nga e majta në të djathtë: ora e elefantit aventure, ora përkujtimore e ujit, paraardhësi i motorëve të sotëm modern, sistemi i ngritjes së ujit me katër kova.

Fjala robot është mjaft e re në gjuhën angleze. Sipas historianit amerikan të shkencës Howard Markel, origjina e botës mund të gjurmohet në një shfaqje çeke të quajtur “Robotët universalë të Rossumit” shkruar nga dramaturgu i famshëm, Karel Capek, në vitin 1921.

Megjithatë, Capek nuk e shpiku vetëm frazën, sepse origjina e saj e ka origjinën në një fjalë sllave të kishës së vjetër, Rabota, që sipas Markel do të thotë “skllavëri e punës së detyruar”.

“Fjala gjithashtu është e ngjashme gjermanisht, rusisht, polonisht dhe çekisht. Dhe është me të vërtetë një produkt i sistemit të skllavërisë së Evropës Qendrore, ku qiraja e qiramarrësve paguhej në punë ose shërbim të detyruar,” tha Markel për NPR.

Pionieria e Xhezarit për automatizimin dhe evolucioni i rabotës sllave në robotë, janë dy udhëtime magjepsëse që bashkohen në botën moderne të Robotikës. Por, bota nuk u dha kurrë meritat e duhura bëmave inxhinierike të Xhezarit, pasi robotika konsiderohet të jetë një shkencë moderne e shpikur nga njerëzit e kohëve moderne.

Për të kapërcyer një hendek historik midis punës së Xhezarit dhe robotikës së sotme të drejtuar nga inteligjenca artificiale, një ekspozitë e organizuar nga Muzeu Xhezari i Istanbulit iu kushtua shpikësit mysliman vite më parë.

Për nikoqirët e ekspozitës, ishte e rëndësishme të “rigjallërohet” puna e el-Xhezarit dhe të bartet “ky frymëzim te masat”.

Ekspozita e Makinave të Jashtëzakonshme të el-Xhezarit shfaqi orën e tij origjinale me ujë, sistemin e ngritjes së ujit me katër kova, orën ikonë të elefantit dhe vepra të tjera.

I lindur në vitin 1136 në provincën juglindore të Diyarbakirit të Türkiyes, el-Xhezari kaloi njëzet e pesë vjet duke punuar nën drejtimin e tre Sulltanëve Artukid: Nureddin, Kutbuddin dhe në vitet e mëvonshme, Nasireddin.

I impresionuar nga shpikjet dhe pajisjet mekanike të el-Xhezarit, Sulltan Nasireddini e këshilloi t’i shkruante shpikjet e tij me ilustrime të detajuara dhe t’ua transmetonte gjeneratave të ardhshme.

Falë këshillës së Nasireddinit, el-Xhezari prodhoi Librin e Njohurive të Pajisjeve Mekanike në vitin 1206, i cili ishte pa dyshim një nga përmbledhjet metodike më gjithëpërfshirëse dhe më të kualifikuara të njohurive të sotme rreth pajisjeve të automatizuara, robotikës dhe mekanikës.

Tetë shekuj më vonë, historiani britanik Donal Hill, i cili ishte gjithashtu një inxhinier i autorizuar, përktheu librin e el-Xhezarit nga arabishtja në anglishte në vitin 1974.

Ndërsa punonte në projektin e librit, Hill tha se puna e el-Xhezarit në historinë e inxhinierisë “siguron një mori udhëzimesh për projektimin, prodhimin dhe montimin e makinave”.

Hill vuri re se shumë makina, mekanizma dhe teknika të prezantuara nga el-Xhezari u imituan më vonë nga inxhinierët evropianë dhe për këtë arsye gjetën rrugën e tyre në literaturën evropiane të inxhinierisë mekanike. Shumica e makinerive dhe metodave që dukej se ishin më të trashëguara ishin ato të tilla si pompat me veprim të dyfishtë me tuba thithës, përdorimi i një boshti me gunga, kalibrimi i hapjeve, petëzimi i lëndës drusore për të reduktuar deformimin, balancimi statik i rrotave, përdorimi i modeleve të letrës për të krijuar një dizajn dhe mes të tjerash edhe derdhja e metaleve në kuti të mbyllura me rërë të gjelbër.

El-Xhezari ka qenë një burim krenarie në gjithë Anadollin dhe në pjesën më të madhe të botës me shumicë myslimane. Ai vdiq disa muaj pasi përfundoi librin e tij në vitin 1206, në Cizre, rajonin juglindor të Türkiyes së sotme.