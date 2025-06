Inflacioni ka prekur pothuajse çdo aspekt të shpenzimeve të konsumatorit periudhën e fundit, dhe ka të ngjarë që edhe çmimi i kafesë të pësojë një ndryshim të madh, edhe atë si pasojë e ndryshimeve klimatike.

Kërcënimi klimatik mbi çmimin e kafesë

Shpenzimet që duhet të përballojnë prodhuesit e mëdhenj për të mbështetur ndikimin e ndryshimeve klimatike do të kenë në mënyrë të pashmangshme një ndikim në çmimin e paguar në bar dhe në supermarket.

Ky është alarmi i ngritur në një studim të Ethos Agriculture and Conservation International dhe Solidaridad, organizata ndërkombëtare aktive në mbrojtjen e mjedisit dhe monitorimin e sektorit.

Industria, sipas studimit, duhet të përballet me kërkesën në rritje, të ardhurat e reduktuara dhe kërcënimin klimatik që mund të përgjysmojë tokën e përshtatshme për kultivim deri në vitin 2050.

Prodhimi do të migrojë në rajone të tjera krahasuar me ato aktuale edhe sepse, sipas studimit, do të detyrohet të përshtatet me rregulloren evropiane për shpyllëzimin e cila nga viti 2025 do të ndalojë shitjen në BE të kafesë së korrur në zonat e pastruara nga pyjet.

Një fenomen që ka shkaktuar humbjen e 130 mijë hektarëve pyje çdo vit gjatë dy dekadave të fundit.

Defaktorizimi i prodhuesve të vegjël afrikanë të kafesë

Për më tepër, bazuar në analizën e kryer, rregullat e reja evropiane kryesisht do të nxjerrin nga tregu prodhuesit e vegjël afrikanë, të paaftë për të përballuar kostot e nevojshme dhe të mbështetur dobët nga qeveritë e tyre për t’u përshtatur me standardet e kërkuara nga Brukseli.

Prodhimi, veçanërisht ai i emrave të mëdhenj të sektorit, do të shkojë drejt rajoneve më të zhvilluara. Brazili para së gjithash, ku fermerët kanë më shumë burime për t’u përgatitur për më të keqen dhe për të lulëzuar.