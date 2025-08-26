RAJONI
Shqipëri, disa vatra zjarri ende aktive
Sipas njoftimit nga Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë, janë aktive disa vatra zjarri në bashkitë Tiranë dhe Vlorë dhe Njësinë Administrative Leskovik.
26 Gusht 2025

Gjatë orëve të fundit në Shqipëri janë evidentuar disa vatra zjarri, ndërkohë sipas autoriteteve 3 vatra janë aktive dhe një në monitorim.

Në një njoftim nga Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë thuhet se janë shuar plotësisht 11 vatra zjarri në Kukës, Malësi e Madhe, Durrës, Lezhë, Korçë, Klos, Tiranë dhe Pogradec.

Sipas ministrisë, janë aktive disa vatra zjarri në bashkitë Tiranë dhe Vlorë dhe Njësinë Administrative Leskovik.

Në vend vazhdojnë operacionet për shuarjen dhe monitorimin e zjarreve, duke u angazhuar forca zjarrfikëse dhe forca nga institucione të tjera.

Në javët e fundit Shqipëria u përfshi nga zjarre masive që shkaktuan edhe viktima dhe të lënduar, si dhe dëme materiale në banesa.

Në operacionet për shuarjen e tyre u angazhuan Forcat e Armatosura të Shqipërisë, automjete zjarrfikëse, forca bashkiake, vullnetarë dhe forca të tjera operacionale. Në ndihmë për shuarjen e zjarreve në Shqipëri u angazhuan edhe avionë nga disa shtete, në kuadër të Mekanizmit Evropian të Mbrojtjes Civile.

Sipas Institutit të Gjeoshkencave të Shqipërisë, sa i përket rrezikut për zjarre, sot dhe nesër pritet nivel rrezik "i moderuar".


