Gjatë orëve të fundit në Shqipëri janë evidentuar disa vatra zjarri, ndërkohë sipas autoriteteve 3 vatra janë aktive dhe një në monitorim.
Në një njoftim nga Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë thuhet se janë shuar plotësisht 11 vatra zjarri në Kukës, Malësi e Madhe, Durrës, Lezhë, Korçë, Klos, Tiranë dhe Pogradec.
Sipas ministrisë, janë aktive disa vatra zjarri në bashkitë Tiranë dhe Vlorë dhe Njësinë Administrative Leskovik.
Në vend vazhdojnë operacionet për shuarjen dhe monitorimin e zjarreve, duke u angazhuar forca zjarrfikëse dhe forca nga institucione të tjera.
Në javët e fundit Shqipëria u përfshi nga zjarre masive që shkaktuan edhe viktima dhe të lënduar, si dhe dëme materiale në banesa.
Në operacionet për shuarjen e tyre u angazhuan Forcat e Armatosura të Shqipërisë, automjete zjarrfikëse, forca bashkiake, vullnetarë dhe forca të tjera operacionale. Në ndihmë për shuarjen e zjarreve në Shqipëri u angazhuan edhe avionë nga disa shtete, në kuadër të Mekanizmit Evropian të Mbrojtjes Civile.
Sipas Institutit të Gjeoshkencave të Shqipërisë, sa i përket rrezikut për zjarre, sot dhe nesër pritet nivel rrezik "i moderuar".