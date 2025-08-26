RAJONI
Shqipëri, organizohet aksion pastrimi në parqet kombëtare
Aksioni me moton "Male të pastra", është organizuar nën kujdesin e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura të Shqipërisë dhe me mbështetjen e institucioneve të ndryshme.
26 Gusht 2025

Në Shqipëri është organizuar gjatë ditës së sotme një aksion kombëtar për pastrimin e parqeve kombëtare.

Aksioni me moton "Male të pastra", është organizuar nën kujdesin e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura të Shqipërisë dhe me mbështetjen e institucioneve të ndryshme.

Në aksionin në fjalë u angazhuan punonjës të institucioneve, vullnetarë, përfaqësues të organizatave dhe qytetarë, në disa parqe dhe zona të vendit.

"Dita Botërore e Maleve të Pastra na gjen të gjithëve në terren, me punë konkrete, për një mjedis më të pastër dhe komunitete të ndërgjegjësuara. Veprime të vogla do të sjellin rezultate të mëdha", thuhet në një reagim në rrjetet sociale të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura.

Sipas autoriteteve, aksioni i sotëm kishte për qëllim jo vetëm pastrimin e mbetjeve dhe rikthimin e pastërtisë, por edhe ndërgjegjësimin e banorëve për rëndësinë që ka kujdesi ndaj mjedisit.


