Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, tha të dielën se Izraeli dëshiron të zgjerojë politikën e tij gjenocidale në Gaza dhe se Ankaraja do të vazhdojë të punojë kundër kësaj në koordinim me Pakistanin.
Në një takim me kryeministrin e Pakistanit, Shahbaz Sharif, në Tianjin të Kinës, Erdoğan tha se Türkiye qëndron në të njëjtin pozicion si Pakistani kundër gjenocidit të Izraelit, sipas një deklarate të Drejtorisë së Komunikimeve të Türkiyes të publikuar në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
“Presidenti Erdoğan theksoi se Izraeli kërkon të zgjerojë politikën e tij të gjenocidit në Gaza, nënvizoi se Turqia qëndron në të njëjtën linjë me Pakistanin kundër këtij gjenocidi dhe deklaroi se të dy vendet do të vazhdojnë të punojnë në koordinim”, thuhet në deklaratë.
Dy udhëheqësit diskutuan gjithashtu lidhjet dypalëshe, si dhe çështjet rajonale dhe globale.
Duke shprehur kënaqësinë e Ankarasë me zhvillimin e marrëdhënieve midis Pakistanit dhe Republikës Turke të Qipros Veriore (TRNC), Erdoğan tha se solidariteti i demonstruar në këtë drejtim është për t’u vlerësuar.
Türkiye dhe Pakistani po punojnë për të forcuar bashkëpunimin në shumë fusha, veçanërisht në tregti, energji, mbrojtje dhe siguri, shtoi ai.
Erdoğan theksoi gjithashtu se uniteti dhe integriteti territorial i Sirisë janë të pazëvendësueshme për Türkiye e tha se Ankaraja qëndron me vendosmëri kundër çdo qëndrimi dhe veprimi që destabilizon Sirinë.
Presidenti turk dhe kryeministri pakistanez janë në një vizitë në Kinë për të marrë pjesë në takimin e 25-të të Këshillit të Krerëve të Shteteve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO) në Tianjin.