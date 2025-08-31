Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, dhe homologu i tij kinez, Xi Jinping, diskutuan në një takim sot Korridorin e Mesëm dhe nismën "Brezi dhe Rruga”, si dhe çështje të tjera rajonale dhe globale.
Takimi u zhvillua ndërsa Erdoğan ndodhet në një vizitë dyditore në Kinë për të marrë pjesë në takimin e 25-të të Këshillit të Krerëve të Shteteve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO) në Tianjin.
Gjatë takimit, Erdoğan tha se është e rëndësishme të ndërmerren hapa të përbashkët për të harmonizuar Korridorin e Mesëm dhe Nismën “Brezi dhe Rruga”, tha Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
Në takim u diskutua gjithashtu situata e fundit në Gaza, lufta Rusi-Ukrainë dhe hapat e përbashkët drejt zhvillimit të Sirisë.
Gjatë takimit, u ra dakord që mekanizmat ekzistues të konsultimit dhe bashkëpunimit midis Turqisë dhe Kinës do të zhvillohen në intervale të rregullta.
Udhëheqësit diskutuan gjithashtu për bashkëpunimin ekonomik midis dy vendeve, ndërsa Erdoğan tha se tregtia dypalëshe duhet të mbështetet nga investimet për të siguruar ekuilibrin dhe qëndrueshmërinë e saj.
Duke theksuar potencialin e madh në fushat e teknologjive digjitale, energjisë, kujdesit shëndetësor dhe turizmit, presidenti turk tha se rritja e koordinimit midis kompanive kineze për të investuar në Turqi do të ishte e dobishme në këtë drejtim.
Duke përsëritur angazhimin e Ankarasë ndaj politikës së një Kine, Erdoğan nënvizoi gjithashtu dimensionin strategjik të marrëdhënieve dypalëshe.