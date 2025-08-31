POLITIKË
2 minuta leximi
Presidenti Erdoğan dhe homologu kinez Xi diskutojnë Korridorin të Mesëm dhe nismën "Brezi dhe Rruga"
Në takim u diskutua gjithashtu situata e fundit në Gaza, lufta Rusi-Ukrainë dhe hapat e përbashkët drejt zhvillimit të Sirisë.
Presidenti Erdoğan dhe homologu kinez Xi diskutojnë Korridorin të Mesëm dhe nismën "Brezi dhe Rruga"
Presidenti Erdoğan dhe homologu kinez Xi diskutojnë Korridorin të Mesëm dhe nismën "Brezi dhe Rruga" / AA
31 Gusht 2025

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, dhe homologu i tij kinez, Xi Jinping, diskutuan në një takim sot Korridorin e Mesëm dhe nismën "Brezi dhe Rruga”, si dhe çështje të tjera rajonale dhe globale.

Takimi u zhvillua ndërsa Erdoğan ndodhet në një vizitë dyditore në Kinë për të marrë pjesë në takimin e 25-të të Këshillit të Krerëve të Shteteve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO) në Tianjin.

Gjatë takimit, Erdoğan tha se është e rëndësishme të ndërmerren hapa të përbashkët për të harmonizuar Korridorin e Mesëm dhe Nismën “Brezi dhe Rruga”, tha Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë në platformën turke të mediave sociale NSosyal.

Në takim u diskutua gjithashtu situata e fundit në Gaza, lufta Rusi-Ukrainë dhe hapat e përbashkët drejt zhvillimit të Sirisë.

Të sugjeruara

Gjatë takimit, u ra dakord që mekanizmat ekzistues të konsultimit dhe bashkëpunimit midis Turqisë dhe Kinës do të zhvillohen në intervale të rregullta.

Udhëheqësit diskutuan gjithashtu për bashkëpunimin ekonomik midis dy vendeve, ndërsa Erdoğan tha se tregtia dypalëshe duhet të mbështetet nga investimet për të siguruar ekuilibrin dhe qëndrueshmërinë e saj.

Duke theksuar potencialin e madh në fushat e teknologjive digjitale, energjisë, kujdesit shëndetësor dhe turizmit, presidenti turk tha se rritja e koordinimit midis kompanive kineze për të investuar në Turqi do të ishte e dobishme në këtë drejtim.

Duke përsëritur angazhimin e Ankarasë ndaj politikës së një Kine, Erdoğan nënvizoi gjithashtu dimensionin strategjik të marrëdhënieve dypalëshe.

Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us