Google është në mes të një kontrate gjashtëmujore prej 45 milionë dollarësh me zyrën e kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, për të promovuar mesazhet qeveritare dhe për të minimizuar krizën humanitare në Gaza, sipas një raportimi nga Drop Site News të mërkurën.
Kontrata, e nënshkruar në fund të qershorit, e përshkruan Google si një "entitet kyç" në mbështetjen e strategjisë së marrëdhënieve me publikun të Netanyahut, njofton media.
Fushata filloi disa ditë pasi Izraeli bllokoi ushqimin, ilaçet, karburantin dhe furnizimet e tjera humanitare nga hyrja në Gaza më 2 mars.
Një zëdhënës i ushtrisë izraelite tha në atë kohë se autoritetet mund të nisnin një fushatë digjitale "për të shpjeguar se nuk ka uri dhe për të paraqitur të dhënat".
Që atëherë, reklamat qeveritare që mohojnë urinë në Gaza janë transmetuar gjerësisht, përfshirë një video në YouTube nga Ministria e Jashtme e Izraelit që deklaroi se "ka ushqim në Gaza. Çdo pretendim tjetër është gënjeshtër". Klipi është parë më shumë se 6 milionë herë, shumica e të cilave janë rritur përmes promovimit të paguar.
Sipas raportimit, reklamat menaxhohen përmes YouTube dhe platformës Display & Video 360 të Google dhe karakterizohen në dokumentet qeveritare si "hasbara" - një term hebraik që shpesh përkthehet si "propagandë".
Të dhënat tregojnë se Izraeli shpenzoi gjithashtu 3 milionë dollarë për reklama me kompaninë amerikane të mediave sociale X dhe 2,1 milionë dollarë me platformën franko-izraelite Outbrain/Teads.