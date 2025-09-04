BOTA
2 minuta leximi
Google ka një marrëveshje prej 45 milionë dollarësh me zyrën e Netanyahut "për të bërë propagandë"
Raportohet se marrëveshja e kompanisë Google mbështet fushatën izraelite që mohon urinë në Gaza.
Google ka një marrëveshje prej 45 milionë dollarësh me zyrën e Netanyahut "për të bërë propagandë"
Google ka një marrëveshje prej 45 milionë dollarësh me zyrën e Netanyahut "për të bërë propagandë" / AA
4 Shtator 2025

Google është në mes të një kontrate gjashtëmujore prej 45 milionë dollarësh me zyrën e kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, për të promovuar mesazhet qeveritare dhe për të minimizuar krizën humanitare në Gaza, sipas një raportimi nga Drop Site News të mërkurën.

Kontrata, e nënshkruar në fund të qershorit, e përshkruan Google si një "entitet kyç" në mbështetjen e strategjisë së marrëdhënieve me publikun të Netanyahut, njofton media.

Fushata filloi disa ditë pasi Izraeli bllokoi ushqimin, ilaçet, karburantin dhe furnizimet e tjera humanitare nga hyrja në Gaza më 2 mars.

Një zëdhënës i ushtrisë izraelite tha në atë kohë se autoritetet mund të nisnin një fushatë digjitale "për të shpjeguar se nuk ka uri dhe për të paraqitur të dhënat".

Të sugjeruara

Që atëherë, reklamat qeveritare që mohojnë urinë në Gaza janë transmetuar gjerësisht, përfshirë një video në YouTube nga Ministria e Jashtme e Izraelit që deklaroi se "ka ushqim në Gaza. Çdo pretendim tjetër është gënjeshtër". Klipi është parë më shumë se 6 milionë herë, shumica e të cilave janë rritur përmes promovimit të paguar.

Sipas raportimit, reklamat menaxhohen përmes YouTube dhe platformës Display & Video 360 të Google dhe karakterizohen në dokumentet qeveritare si "hasbara" - një term hebraik që shpesh përkthehet si "propagandë".

Të dhënat tregojnë se Izraeli shpenzoi gjithashtu 3 milionë dollarë për reklama me kompaninë amerikane të mediave sociale X dhe 2,1 milionë dollarë me platformën franko-izraelite Outbrain/Teads.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us