Gërvalla, letër drejtuar presidentit të Këshillit Evropian

Kryediplomatja e Kosovës, Donika Gërvalla, në kuadër të procesit të anëtarësimit në Këshillin e Evropës zotohet që Qeveria e Republikës së Kosovës do të përgatisë një draft për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe në përputhje me parimet e KE-së.