Një mace me emrin Lokum, e cila u diagnostikua me atrofi progresive të retinës (PRA), një degjenerim gradual progresiv i qelizave fotoreceptore në retinë, duke shkaktuar humbje graduale të shikimit, filloi të tregojë përmirësim pas dy dozave të terapisë me qeliza burimore dy javë larg njëri-tjetrit.

Ayse Alkan, e cila adoptoi kafshën shtëpiake pesëvjeçare nga rruga, vuri re një problem me fokusin e Lokumit dhe e çoi macen te veterineri.

Gjatë ekzaminimit, Lokum u diagnostikua me PRA.

Ayse Alkan u informua se nuk kishte kurë për sëmundjen dhe se macja e saj përfundimisht do të verbohej.

Në kërkimin e saj për një zgjidhje, ajo zbuloi se terapia me qeliza staminale, e cila zakonisht përdoret për të trajtuar njerëzit, kohët e fundit është aplikuar edhe te kafshët.

Pas kësaj, ajo u konsultua me veterinerin Cem Perk.

Perk i dha Lokum dy doza të terapisë me qeliza staminale me dy javë.

Pas trajtimit, u vu re se aftësia e Lokum për të njohur objektet u përmirësua dhe përparimi ishte i dukshëm.

Suksese ne rastet ortopedike

Perk tha për Anadolu se Lokum është mirë dhe se trajtimi duhet të përsëritet çdo vit.

Ai vuri në dukje se Lokum kishte simptoma të tilla si goditja e objekteve, vështirësia në shikimin e gjërave, shfaqja e sjelljes së frikshme në errësirë ​​dhe bebëzat e zgjeruara anormalisht.

Perk tha se klinika ku Lokum u diagnostikua me PRA informoi pronarin se nuk kishte shërim, por se me futjen e terapisë me qeliza staminale në mjekësinë veterinare, gjendja tani mund të trajtohet.

Ai tha se kjo është hera e parë që terapia me qeliza staminale është aplikuar për një mace në Türkiye.

“Qëllimi është zbulimi i sëmundjes në fazën kur bebëzat zgjerohen dhe kafsha ka frikë nga errësira dhe parandalimi i përparimit të saj përmes trajtimit me qeliza staminale”, tha ai.

“Meqë kemi parë sukses të madh në rastet ortopedike, kemi parë një zhvillim premtues në këtë rast, ku kemi dhënë dy doza për herë të parë”, shtoi ai.

Shpresoj ta kurojë verbërinë

Perk tha se PRA, e cila shfaqet te macet dhe qentë, karakterizohet nga dobësimi i funksionit të retinës dhe zhvillimi pasues i verbërisë.

“Që nga viti 2020, pas aplikimit të suksesshëm të terapive lokale me qeliza staminale në rastet ortopedike dhe neurologjike dhe kushteve të përgjithshme kirurgjikale në mjekësinë veterinare, ne kemi dhënë qeliza staminale në syrin e maces për herë të parë në Türkiye”, tha ai.

"Ky injeksion 'intravitreal' arrin në retinë me anestezi të thjeshtë. Ky aplikacion është kthyer në një fener shprese në trajtimin e verbërisë. Te macja Lokum, që e ka marrë trajtimin dy herë, kemi vërejtur zhvillime pozitive, si përmirësim në refleksin e reduktuar të pupilës që nënkupton refleksin e shtrëngimit dhe zgjerimin e bebëzës dhe gjendje më të mirë të enëve të gjakut të retinës pas ekzaminimit me oftalmoskop”, shtoi ai.

Sipas tij, kjo metodë moderne e trajtimit të qelizave staminale mund të jetë një fije shprese për kafshët që vuajnë nga PRA dhe rrezikojnë të verbohen.