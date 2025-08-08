BOTA
Greqi, evakuohen disa zona banimi për shkak të zjarreve pyjore
Disa zona banimi janë evakuuar për shkak të zjarreve pyjore në ishullin grek të Kefalonisë dhe në Keratea, pranë Athinës.
15 orë më parë

Disa zona banimi janë evakuuar për shkak të zjarreve pyjore në ishullin grek të Kefalonisë dhe në Keratea, pranë kryeqytetit Athinë.

Sipas Shërbimit të Zjarrfikësve, zjarri i cili shpërtheu në mëngjes në një zonë bujqësore dhe pyjore midis Karavados dhe Peratata në Kefalonia, u përhap me shpejtësi për shkak të erërave të forta, duke kërcënuar zonat e banuara.

Tre fshatra në zonë janë evakuuar. Dyzet zjarrfikës, tre ekipe këmbësorie, 12 kamionë zjarrfikës, vullnetarë, shtatë avionë dhe tre helikopterë po luftojnë me zjarrin.

Ndërkohë, disa zona banimi janë evakuuar për shkak të një zjarri pyjor në Keratea, afër Athinës.

Autoritetet u bënë thirrje banorëve në të dy rajonet të ndjekin udhëzimet e evakuimit për sigurinë e tyre.



BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
