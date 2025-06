Inteligjenca artificiale do të mbetet trend në vitin 2025 dhe revolucioni teknologjik do të eliminojë disa vende të vjetra pune, por do të krijojë edhe të reja, vlerësojnë ekspertët e tregut të punës.

Eksperti i inteligjencës artificiale kryeson listën e profesioneve më të kërkuara në vitin 2025, sipas të dhënave nga LinkedIn, një platformë sociale e krijuar për t'i lidhur punëdhënësit dhe punëkërkuesit. Zgjerimi i inteligjencës artificiale ka prodhuar profesionin e ekspertit të inteligjencës artificiale ndër më të kërkuarit dhe më fitimprurësit në Bashkimin Evropian në vitin 2025.

Paga mesatare për punëtorët me shkathtësi të tilla në vendet e BE-së varion nga 60 deri në 110 mijë euro në vit. Kërkesa është e madhe dhe vlerësohet se do të rritet me 37 për qind në pesë vitet e ardhshme.

Bazuar në hulumtimet më të fundit nga ekspertët, përfshirë LinkedIn, është përpiluar një listë e profesioneve që do të jenë më të kërkuara në vitin e ardhshëm. Dominojnë profesionet teknologjike dhe tradicionalisht në listë mbeten edhe profesionet nga sektori i shëndetësisë.

Pas ekspertëve të inteligjencës artificiale, zhvilluesit e softuerit do të jenë shumë të kërkuar dhe jashtëzakonisht të mirëpaguar në BE vitin e ardhshëm. Për ta paga varion nga 55 mijë deri në 90 mijë euro në vit. Ekspertët e kompjuterëve në “renë kompjuterike” janë veçanërisht të kërkuar, ekspertiza e të cilëve është çelësi për përshtatshmërinë e sistemeve moderne të TI-së. Kërkesa për zhvilluesit e aplikacioneve celulare po rritet me të njëjtin ritëm, duke pasur parasysh përdorimin në rritje të telefonave inteligjentë.