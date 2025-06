Apple kryesoi brendet më të vlefshme në vitin 2025, me një vlerë prej 574,5 miliardë dollarësh, sipas renditjes së Global 500 2025 të Brand Finance.

Sipas të dhënave të përpiluar nga Anadolu, vlera e brendit të kompanisë u rrit nga 516,6 miliardë dollarë në vitin 2024, kur kompania ishte gjithashtu në krye të listës.

Microsoft dhe Google pasuan me 461.1 miliardë dhe 413 miliardë dollarë, përkatësisht, me rritje 35 për qind dhe 24 për qind.

Amazon është e katërta me 356,4 miliardë dollarë, e ndjekur nga Walmart me 137,2 miliardë dollarë, Samsung me 110,6 miliardë dollarë, TikTok/Douyin me 105,8 miliardë dollarë, Facebook me 91,5 miliardë dollarë, Nvidia me 87,9 miliardë dollarë dhe State Grid Corporation e Kinës me 85,6 miliardë dollarë.

Lista tregoi se 190 kompani nga 500 janë nga ShBA-ja, ndërsa 55 janë nga Kina, 36 nga Japonia, 35 nga Franca, 27 nga Gjermania dhe 17 janë nga Mbretëria e Bashkuar.

Muhterem İlgüner, drejtor menaxhues i Brand Finance Türkiye, tha për Anadolu se vlera totale e 500 brendeve më të mira në botë u rrit 10 për qind në bazë vjetore në 9,5 trilionë dollarë në 2025, duke tejkaluar normën e rritjes ekonomike globale prej 3 për qind.

İlgüner vuri në dukje se brendet në Türkiye nuk kanë arritur ende një nivel të mjaftueshëm, pavarësisht nga e gjithë mbështetja e qeverisë.

“Vendet janë aq të pasura sa pasurohen brendet e tyre, pasi prej tyre marrin prosperitet dhe reputacion. Vlera e brendit që renditjet e fundit në listë është 4,9 miliardë dollarë dhe meqenëse asnjë brend turke nuk e ka arritur këtë vlerë, brendet turke janë në listë”, tha ai, duke shtuar:

“Në dekadën e fundit, hendeku i vlerës midis brendeve më të vlefshme turke dhe brendit më të ulët në renditje në top 500 është zgjeruar. Për shembull, vlera e brendit austriak Red Bull arriti në 9,7 miliardë dollarë dhe brendit zviceran të orëve luksoze Rolex 18,8 miliardë dollarë, dhe madje më e rëndësishmja ishte se firma vietnameze e telekomit Viettel arriti një vlerë prej 6,4 miliardë dollarë”, shtoi ai.

İlgüner theksoi se Türkiye ka nevojë për një lëvizje kombëtare të brendit dhe duhet të shqyrtohet tërësisht me pjesëmarrjen e sektorit publik dhe privat, për t'ua hapur rrugën brendeve turke për të arritur vlerë në arenën ndërkombëtare.