Kosova e ka nisur me humbje të thellë garën e saj kualifikuese për Kampionatin Botëror 2026, duke u mposhtur 4-0 nga Zvicra në ndeshjen e parë të Grupit B.
Zviceranët e shënuan që në pjesën e parë. Golin e parë e shënoi Manuel Akanji në minutën e 22-të, duke treguar vështirësitë e Kosovës në mbrojtje. Vetëm tre minuta më vonë, Breel Embolo dyfishoi epërsinë e Zvicrës, ndërsa në minutën e 39-të Edimilson Vidmer shënoi golin e tretë.
Para mbylljes së pjesës së parë, Embolo realizoi edhe golin e tij të dytë personal në minutën e 45-të, duke lënë Kosovën me një disavantazh të madh në fund të 45 minutave të para.
Pavarësisht përpjekjeve në pjesën e dytë, Kosova nuk arriti të rrezikojë seriozisht portën zvicerane, duke reflektuar një nisje të vështirë të këtij cikli kualifikues.
Tani, përfaqësuesja kosovare do të përqendrohet te ndeshja e radhës ndaj Suedisë, që zhvillohet të hënën, më 8 shtator, në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, ku do të kërkojë të rikthejë moralin dhe të sigurojë pikët e para në këtë garë.
Ndeshja tjetër e këtij grupi, ajo mes Sllovenisë e Suedisë u mbyll në barazim 2-2.