8 Shtator 2025
Përfaqësuesja e Kosovës në futboll arriti fitore sonte në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, duke mposhtur Suedinë me rezultat 2-0 në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Botëror 2026.
Dardanët zhvilluan një ndeshje të shkëlqyer dhe, falë golave të Elvis Rexhbecajt dhe Vedat Muriqit, siguruan fitoren e parë në grupin B.
Me këtë sukses, Kosova regjistroi tri pikët e para në grup dhe u rikthye në garë pas humbjes në ndeshjen e parë. Përfaqësuesja do të kthehet në fushë në muajin nëntor, kur e presin duelet e radhës të këtij cikli kualifikues.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë