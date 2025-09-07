SPORT
1 minuta leximi
EuroBasket 2025: Türkiye mposht Suedinë 85-79 për t'u kualifikuar në çerekfinale
Ekipi kombëtar turk do të përballet me fituesin e ndeshjes Poloni-Bosnjë e Hercegovinë në çerekfinale, të planifikuara për 9 shtator.
EuroBasket 2025: Türkiye mposht Suedinë 85-79 për t'u kualifikuar në çerekfinale
EuroBasket 2025: Türkiye mposht Suedinë 85-79 për t'u kualifikuar në çerekfinale / TRT Balkan
7 Shtator 2025

Türkiye u kualifikua në çerekfinalen e FIBA ​​EuroBasket 2025 pasi mposhti Suedinë 85-79 në raundin e të tetës së finales.

Ekipi kombëtar turk do të përballet me fituesin e ndeshjes Poloni-Bosnjë e Hercegovinë në çerekfinale, të planifikuara për 9 shtator.

Suedia e tronditi Türkiyen në fillim, duke shënuar nëntë nga dhjetë gjuajtjet e para dhe duke mbajtur kontrollin gjatë gjithë pjesës së parë, duke udhëhequr 42-37 në pushimin e gjysmës së parë.

Ndryshimet e trajnerit Ergin Ataman në pjesën e dytë rezultuan në një seri prej 14-0, duke e shndërruar një disavantazh prej shtatë pikësh në epërsi. Türkiye krijoi një diferencë prej 11 pikësh në fund të çerekut të tretë, por Suedia u rikthye, duke barazuar ndeshjen dy herë në periudhën e fundit.

Të sugjeruara

Me rezultatin e ngushtë në minutat e fundit, Alperen Sengun mori kontrollin, duke shënuar gjashtë pikë radhazi për të vulosur fitoren.

Sengun shënoi 24 pikë dhe 16 ribaunde, ndërsa Cedi Osman shtoi 17 pikë dhe Ercan Osmani shënoi 14 pikë dhe 9 ribaunde.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us