Türkiye u kualifikua në çerekfinalen e FIBA EuroBasket 2025 pasi mposhti Suedinë 85-79 në raundin e të tetës së finales.
Ekipi kombëtar turk do të përballet me fituesin e ndeshjes Poloni-Bosnjë e Hercegovinë në çerekfinale, të planifikuara për 9 shtator.
Suedia e tronditi Türkiyen në fillim, duke shënuar nëntë nga dhjetë gjuajtjet e para dhe duke mbajtur kontrollin gjatë gjithë pjesës së parë, duke udhëhequr 42-37 në pushimin e gjysmës së parë.
Ndryshimet e trajnerit Ergin Ataman në pjesën e dytë rezultuan në një seri prej 14-0, duke e shndërruar një disavantazh prej shtatë pikësh në epërsi. Türkiye krijoi një diferencë prej 11 pikësh në fund të çerekut të tretë, por Suedia u rikthye, duke barazuar ndeshjen dy herë në periudhën e fundit.
Me rezultatin e ngushtë në minutat e fundit, Alperen Sengun mori kontrollin, duke shënuar gjashtë pikë radhazi për të vulosur fitoren.
Sengun shënoi 24 pikë dhe 16 ribaunde, ndërsa Cedi Osman shtoi 17 pikë dhe Ercan Osmani shënoi 14 pikë dhe 9 ribaunde.