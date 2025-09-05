SPORT
1 minuta leximi
Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s mblidhet për herë të parë në Tiranë
Kryeqyteti shqiptar, Tirana, do të mirëpresë për herë të parë mbledhjen e Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s, organi më i lartë drejtues i futbollit europian.
Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s mblidhet për herë të parë në Tiranë
Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s mblidhet për herë të parë në Tiranë / AA
5 Shtator 2025

Takimi do të mbahet më 11 shtator 2025, nga ora 14:00 deri në 17:00, dhe pritet të jetë një moment kyç për të ardhmen e futbollit europian.

Në agjendë të këtij takimi janë vendime të rëndësishme si caktimi i vendeve pritëse për finalet e UEFA Champions League 2027, UEFA Women’s Champions League 2027, si dhe finalet e UEFA Futsal Champions League 2026, UEFA Futsal Under-19 EURO 2027 dhe UEFA Women’s Futsal EURO 2027.

 Po ashtu, do të diskutohen shpërblimet për finalet e UEFA Women’s Nations League 2025 dhe miratimi i rregulloreve për Kampionatin Europian të Futsalit për vajza dhe për Kupën e Botës FIFA Futsal 2028.

Ndërkohë, më herët gjatë ditës, do të zhvillohet një festival futbolli për fëmijë në “Shtëpinë e Futbollit” në Tiranë, pjesë e programit të UEFA-s “Futbolli në Shkolla”. 

Të sugjeruara

Ceremonia hapëse do të ketë pjesëmarrjen e Presidentit të UEFA-s, Aleksander Čeferin, dhe Presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka.

 100 fëmijë nga shkollat lokale do të marrin pjesë, ndërkohë që do të jenë të pranishëm ambasadorët e UEFA-s, Luís Figo dhe Aljoša Asanović, si dhe personalitete të njohura të futbollit shqiptar.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us