Kryetari i Parlamentit të Türkiyes, Numan Kurtulmuş, tha sot se një Türkiye pa terror do të hapë rrugën për një rajon pa terror, duke sjellë paqe dhe stabilitet në vendet fqinje.
“Nëse arrijmë të ndërtojmë një Türkiye të lirë nga terrorizmi, pa dyshim, atë ditë ose ditën tjetër, një Türkiye pa terror do të hapë gjithashtu dyert për një Siri pa terror”, tha Kurtulmuş për Anadolu, duke theksuar se ndikimi do të shtrihet në gjithë rajonin, përfshirë Irakun.
Kurtulmuş e cilësoi procesin si një “përgjegjësi historike,” duke theksuar se përfundimi i tij do të jetë një detyrë e rëndësishme e kryer për brezat e ardhshëm dhe bëri thirrje që të gjithë të veprojnë brenda kornizës së përgjegjësive të tyre politike.
Nëse ky proces arrin sukses, Kurtulmuş theksoi se një “atmosferë e madhe paqeje” do të mbretërojë në rajon, me Türkiyen që do të forcojë lidhjet me të gjitha vendet fqinje.
Ai nënvizoi se komunitetet kurde në Siri, Irak dhe Iran do të afrohen gjithnjë e më shumë me Türkiyen, dhe se paqja do të forcojë lidhjet ekonomike, kulturore dhe politike, duke përshpejtuar projekte zhvillimi si Projekti i Rrugës së Zhvillimit në Irak dhe duke shpejtuar rimëkëmbjen e Sirisë nga shkatërrimi i luftës civile.
Kurtulmuş theksoi se normalizimi i marrëdhënieve mes Türkiyes dhe Sirisë do të nxisë tregtinë, bashkëpunimin intelektual, politik dhe kulturor, duke sjellë një vrull të madh si për rajonin, ashtu edhe për Türkiyen.
“Pika thelbësore është eliminimi i të gjithë elementeve prapa terrorizmit dhe tharja e kënetës që e ushqen atë”, tha Kurtulmuş, duke shtuar se organizata terroriste PKK duhet të përshpejtojë procesin e çarmatimit dhe shpërbërjes së saj.
PKK-ja, e shpallur organizatë terroriste nga Türkiyen, ShBA-ja dhe BE-ja, mbajti kongresin e saj në maj dhe shpalli shpërbërjen, pas një thirrjeje të bërë në shkurt nga udhëheqësi i saj i burgosur, Abdullah Öcalan, për t’i dhënë fund sulmeve disadekadëshe.
Më 11 korrik, një grup prej 30 terroristësh të PKK-së, përfshirë 15 gra, u dorëzuan dhe shkatërruan armët e tyre në provincën Sulaymaniyah të Irakut, duke i hedhur në një kazan të ndezur.
Organi parlamentar formëson tranzicionin e Türkiyes pas terrorit
Kurtulmuş tha se Komiteti për Solidaritet Kombëtar, Vëllazëri dhe Demokraci, i ngritur nga Parlamenti turk për ta vlerësuar epokën pas terrorit, synon ta njohë dhe ta konfirmojë shpërbërjen e grupit terrorist PKK. Ky hap është i domosdoshëm për të avancuar në fazat e ardhshme të nismës.
“Nëse ia dalim këtu, do të kemi sukses të gjithë së bashku”, tha ai, duke theksuar se procesi për një Türkiye pa terror nuk është çështje personale apo propagandë politike.
Ai theksoi se një nga përgjegjësitë kryesore të komisionit është të paraqesë rekomandime për t'i përmbushur kërkesat e procesit, por theksoi se ai nuk është përgjegjës për hartimin e legjislacionit apo një kushtetute të re.
Ai tha se komisioni u formua pas muajsh negociatash intensive për të siguruar që të gjitha grupet politike në Parlament, përfshirë më të voglat, të kishin përfaqësim.
Kurtulmuş falënderoi gjithashtu Agjencinë Anadolu për organizimin e konferencës së parë të madhe për shtyp të komisionit.
Ai tha se komisioni planifikon të përfundojë punën e tij deri më 31 dhjetor 2025, por mund ta zgjasë nëse është e nevojshme. “Komisioni duhet ta përmbyllë punën e tij sa më shpejt të jetë e mundur dhe t'i paraqesë rezultatet para publikut dhe Parlamentit”, shtoi ai.
Uniteti rajonal përballë kërcënimeve izraelite
Kurtulmuş theksoi se politikat agresive dhe ekspansioniste afatgjata të Izraelit janë shndërruar në dhunë të paligjshme, e cila duket më qartë te gjenocidi në Gaza.
Duke riafirmuar qëndrimin e Ankarasë, ai tha se në të gjitha takimet ndërkombëtare dhe kudo tjetër,
“Ne përpiqemi të paraqesim qëndrimet e Türkiyes, argumentet dhe mbështetjen për çështjen palestineze”.
Ai theksoi se kërcënimi nuk kufizohet vetëm me retorikën, pasi Izraeli po përdor forcën ushtarake kundër Iranit, Libanit, Sirisë dhe Jemenit për ta dominuar rajonin.
Duke marrë parasysh agresionin në rritje të Izraelit dhe kërcënimin që ai paraqet për Türkiyen, ai tha se Ankaraja duhet të “marrë masa për t'i eliminuar ndarjet etnike dhe sektare”.
Kryeparlamentari gjithashtu theksoi se rekomandimi kryesor i Türkiyes për Sirinë ka qenë krijimi i një sistemi unitar që përfshin të gjitha grupet sektare, duke siguruar përfaqësim të barabartë dhe një tranzicion drejt demokracisë.