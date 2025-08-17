BOTA
Marina izraelite godet termocentralin në kryeqytetin e Jemenit
Agjencia e kontrolluar nga Houthi, Saba, e cilësoi sulmin si “agresion ShBA-Izrael” mbi Termocentralin Qendror Haziz në distriktin Sanhan, në jug të Sanaas.
17 Gusht 2025

Në orët e para të së dielës, Marina izraelite kreu sulme mbi kryeqytetin e Jemenit, Sana’a, raportoi agjencia Saba.

Sipas saj, sulmi shënjestroi gjeneratorët e energjisë elektrike, duke i nxjerrë jashtë funksionit.

Zyrtarë të Mbrojtjes Civile në Jemen thanë se zjarrfikësit arritën të shuajnë flakët e shkaktuara nga goditjet.

Televizioni publik izraelit KAN, duke cituar një zyrtar sigurie, konfirmoi se Marina izraelite ishte e përfshirë në sulm.

Një anëtar i Byrosë Politike të Houthis, Hizam al-Assad, e akuzoi Izraelin se “po godet vetëm shërbime publike dhe struktura civile si energjia dhe uji.”

Që nga nëntori 2023, rebelët Houthi kanë sulmuar anije tregtare në Detin e Kuq, Gjirin e Adenit dhe Detin Arabik, në mbështetje të palestinezëve në Gaza, ku mbi 61.900 persona janë vrarë nga ofensiva izraelite.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
