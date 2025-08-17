Në orët e para të së dielës, Marina izraelite kreu sulme mbi kryeqytetin e Jemenit, Sana’a, raportoi agjencia Saba.
Sipas saj, sulmi shënjestroi gjeneratorët e energjisë elektrike, duke i nxjerrë jashtë funksionit.
Zyrtarë të Mbrojtjes Civile në Jemen thanë se zjarrfikësit arritën të shuajnë flakët e shkaktuara nga goditjet.
Televizioni publik izraelit KAN, duke cituar një zyrtar sigurie, konfirmoi se Marina izraelite ishte e përfshirë në sulm.
Një anëtar i Byrosë Politike të Houthis, Hizam al-Assad, e akuzoi Izraelin se “po godet vetëm shërbime publike dhe struktura civile si energjia dhe uji.”
Që nga nëntori 2023, rebelët Houthi kanë sulmuar anije tregtare në Detin e Kuq, Gjirin e Adenit dhe Detin Arabik, në mbështetje të palestinezëve në Gaza, ku mbi 61.900 persona janë vrarë nga ofensiva izraelite.