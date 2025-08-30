LUFTA NË GAZA
Luftime të ashpra raportohen në periferi të Gazës mes rezistencës palestineze dhe ushtrisë izraelite
Rriten shqetësimet në Izrael për kapjen e mundshme të ushtarëve, ndërsa betejat përshkallëzohen me bombardime të rënda.
30 Gusht 2025

Beteja të ashpra po zhvillohen në lagjet periferike të qytetit të Gazës, ndërsa forcat izraelite përpiqen të pushtojnë qytetin, të shoqëruara nga sulme ajrore dhe zjarr i rëndë artilerie, raportoi të premten vonë media izraelite.

 Kanalit i24 e përshkroi situatën si “luftime intensive” teksa trupat izraelite tentuan të avancojnë, ndërkohë që në rrjete sociale qarkulluan raportime për incidente në Gaza ku pretendohet se kanë mbetur të vrarë ushtarë izraelitë.

Këto pretendime nuk janë konfirmuar nga ushtria apo mediat kryesore.

Qarqet politike izraelite kanë shprehur shqetësim se luftëtarët e rezistencës palestineze mund të kenë kapur katër ushtarë gjatë përplasjeve.

As ushtria dhe as grupet palestineze nuk kanë dhënë deklarata zyrtare.

Bazuar në pamjet që tregonin aktivitet intensiv helikopterësh, fishekzjarrë ndriçues dhe tinguj të luftimeve të rënda, analistët sugjeruan se ushtria mund të ketë aktivizuar “Protokollin Hannibal” — një urdhër i diskutueshëm që synon të parandalojë kapjen e ushtarëve.

Përshkallëzimi erdhi pasi krahu i armatosur i Hamasit, Brigadat Al-Kassam, publikoi paralajmërime.

Të sugjeruara

Zëdhënësi Abu Obeida tha se planet e pushtimit të Izraelit do të ishin fatale për udhëheqjen e tij dhe se kushtet e betejës rrisin mundësinë e kapjes së ushtarëve.

Ai paralajmëroi se të burgosurit izraelitë do të mbeteshin në zonat e luftimeve nën të njëjtat rreziqe si luftëtarët palestinezë.

“Çdo i burgosur i vrarë nga sulmet izraelite do të shpallet publikisht me emër, foto dhe certifikatë vdekjeje,” tha Abu Obeida.

Agresioni aktual i Izraelit është pjesë e të ashtuquajturës “Operacioni Gideon 2”, i miratuar nga ministri i mbrojtjes Israel Katz më 21 gusht, për të pushtuar qytetin e Gazës.

Sulmet nisën dy javë më parë në lagjen Zeitoun dhe që atëherë janë shtrirë në Sabra.

Të enjten, Izraeli e shpalli qytetin e Gazës “zonë të rrezikshme lufte” ndërsa rriti bombardimet nga ajri, toka dhe deti.

BURIMI:TRT Balkan / agjencitë
