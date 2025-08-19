Türkiye ka detajuar përmasat e ndihmës së saj humanitare për Gazën, duke theksuar se ka dërguar ndihma përmes 16 anijeve dhe 14 avionëve që nga fillimi i agresionit ushtarak izraelit në tetor 2023.
Në një deklaratë të martën, Drejtoria e Komunikimeve tha se kjo përpjekje reflekton udhëheqjen e Presidentit Recep Tayyip Erdogan, nën të cilin Türkiye është përpjekur të jetë “zëri i Gazës në çdo platformë ndërkombëtare”, ndërsa vazhdon të dërgojë ndihma urgjente për civilët nën rrethim.
Gaza prej kohësh është nën bllokadë dhe, që nga 7 tetori 2023, popullsia e saj përballet me uri dhe mungesa gjithnjë e më të rënda mes bombardimeve izraelite.
Drejtoria tha se Türkiye ka punuar intensivisht “për të qëndruar pranë popullit të pafajshëm të Gazës, të lënë të vdesin nga uria dhe mjerimi”.
Që nga fillimi i përshkallëzimit, Türkiye ka dërguar mbi 101.000 tonë ndihma, së bashku me 15 milionë dollarë mbështetje financiare.
Ndihma e vazhdueshme e Türkiyes
Dërgesat kanë përfshirë shpërndarje në shkallë të gjerë të ushqimit, miellit dhe ujit të pijshëm, si dhe veshmbathje dhe madje edhe lodra për fëmijë.
Ndihma mjekësore ka qenë një komponent kyç: Türkiye ka dërguar tetë spitale fushore, 53 autoambulanca dhe gati 250 tonë pajisje mjekësore, ndërsa gjithashtu ka transferuar 430 pacientë dhe 450 shoqërues në Türkiye për trajtim.
Ndihma shtesë ka përfshirë qindra mijëra pako higjienike, mijëra tenda dhe qese gjumi, mbi 1.400 gjeneratorë, si dhe kuzhina mobile dhe mbështetje tjetër teknike.
Drejtoria theksoi se Türkiye do të vazhdojë të ofrojë ndihmë humanitare “me çdo mjet të mundshëm”, edhe pse qasja në Gaza mbetet e vështirë nën bllokadën izraelite.